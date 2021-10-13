Підсумки дня 13 жовтня: дострокові канікули для шкіл, посилення карантину, Поклонську заслали в Африку
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Вечірній дайджест ключових новин 13 жовтня.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок середи, 13 жовтня, було виявлено 16309 нових випадків COVID-19, що знову свідчить про зростання захворюваності.
В Україні збираються розширити список професій, представникам яких належить пройти курс обов’язкової вакцинації від коронавірусу.
У Львові посилять карантин
Львів через ускладнення ситуації з коронавірусом, анонсували серйозне посилення карантинних правил.
Достроковим канікулам — бути
Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій порекомендувала відправити дітей на дострокові канікули з метою запобігання поширенню епідемії COVID-19. У Міністерстві освіти на ці рекомендації негайно відреагували.
Путін заслав "кримську няшу" з Держдуми на тропічні острови
Наталю Поклонську, яка була "прокурором" Криму при окупаційній владі відсилають з Москви послом в Кабо-Верде
На це відреагували в МЗС України, заявивши, що навіть там їй не вдасться сховатися від правосуддя.
Українська призерка Олімпіади в Токіо завершила кар’єру у 22 роки
Українська синхроністка Аліна Шинкаренко, яка на Олімпійських іграх в Токіо виграла бронзову медаль в складі збірної по артистичному плаванню, оголосила про завершення спортивної кар’єри.
Російській співачці Пелагеї заборонили в’їзд в Україну
Російській співачці Пелагеї (повне ім’я Телегіна Пелагея Сергіївна) заборонили в’їзд в Україну. Цього літа артистка вже не перший раз незаконно відвідала анексований Крим.
Трейлер нового фільму "Один вдома"
Стрімінгова платформа Disney + представила перший трейлер перезапуску культового фільму "Один вдома". В оригінальній версії картина носить назву Home Sweet Home Alone.
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