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Підсумки дня 13 жовтня: дострокові канікули для шкіл, посилення карантину, Поклонську заслали в Африку

Автор
Геннадій Лубенець
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Автор
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Головні події дня Новина оновлена 13 жовтня 2021, 21:19
Головні події дня

Вечірній дайджест ключових новин 13 жовтня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

Станом на ранок середи, 13 жовтня, було виявлено 16309 нових випадків COVID-19, що знову свідчить про зростання захворюваності.

В Україні збираються розширити список професій, представникам яких належить пройти курс обов’язкової вакцинації від коронавірусу.

У Львові посилять карантин

Карантин
Карантин

Львів через ускладнення ситуації з коронавірусом, анонсували серйозне посилення карантинних правил.

Достроковим канікулам — бути

Школа
Школа

Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій порекомендувала відправити дітей на дострокові канікули з метою запобігання поширенню епідемії COVID-19. У Міністерстві освіти на ці рекомендації негайно відреагували.

Путін заслав "кримську няшу" з Держдуми на тропічні острови

Наталя Поклонська
Наталя Поклонська

Наталю Поклонську, яка була "прокурором" Криму при окупаційній владі відсилають з Москви послом в Кабо-Верде

На це відреагували в МЗС України, заявивши, що навіть там їй не вдасться сховатися від правосуддя.

Українська призерка Олімпіади в Токіо завершила кар’єру у 22 роки

Аліна Шинкаренко
Аліна Шинкаренко

Українська синхроністка Аліна Шинкаренко, яка на Олімпійських іграх в Токіо виграла бронзову медаль в складі збірної по артистичному плаванню, оголосила про завершення спортивної кар’єри.

Російській співачці Пелагеї заборонили в’їзд в Україну

Пелагея
Пелагея

Російській співачці Пелагеї (повне ім’я Телегіна Пелагея Сергіївна) заборонили в’їзд в Україну. Цього літа артистка вже не перший раз незаконно відвідала анексований Крим.

Трейлер нового фільму "Один вдома"

Один вдома
Один вдома

Стрімінгова платформа Disney + представила перший трейлер перезапуску культового фільму "Один вдома". В оригінальній версії картина носить назву Home Sweet Home Alone.

Теги:
#Коронавірус #Наталя Поклонська #Підсумки дня #Covid-19
Школа
Україна
Достроковим канікулам — бути: в Міносвіти приняли рішення
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Підсумки дня 13 жовтня: дострокові канікули для шкіл, посилення карантину, Поклонську заслали в Африку