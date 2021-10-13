Укр

Итоги дня 13 октября: досрочные каникулы для школ, ужесточение карантина, Поклонскую сослали в Африку

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Главные события дня Новость обновлена 13 октября 2021, 21:19
Главные события дня

Вечерний дайджест ключевых новостей 13 октября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

По состоянию на утро среды, 13 октября, было обнаружено 16309 новых случаев COVID-19, что снова свидетельствует о росте заболеваемости.

В Украине собираются расширить список профессий, представителям которых предстоит пройти курс обязательной вакцинации от коронавируса.

Во Львове усилят карантин

Карантин
Карантин

Львов из-за осложнения ситуации с коронавирусом, анонсировали серьезное ужесточение карантинных правил.

Досрочным каникулам — быть

Школа
Школа

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям порекомендовала отправить детей на досрочные каникулы с целью предотвращения распространения эпидемии COVID-19. В Министерстве образования на эти рекомендации незамедлительно отреагировали.

Путин сослал "крымскую няшу" из Госдумы на тропические острова

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Наталью Поклонскую, которая была "прокурором" Крыма при оккупационной власти отсылают из Москвы послом в Кабо-Верде

На это отреагировали в МИД Украины, заявив, что даже там ей не удастся скрыться от правосудия.

Украинская призерша Олимпиады в Токио завершила карьеру в 22 года

Алина Шинкаренко
Алина Шинкаренко

Украинская синхронистка Алина Шинкаренко, которая на Олимпийских играх в Токио выиграла бронзовую медаль в составе сборной по артистическом плаванию, объявила о завершении спортивной карьеры.

Российской певице Пелагее запретили въезд в Украину

Пелагея
Пелагея

Российской певице Пелагее (полное имя Телегина Пелагея Сергеевна) запретили въезд в Украину. Этим летом артистка уже не первый раз незаконно посетила аннексированный Крым.

Трейлер нового фильма "Один дома"

Один дома
Один дома

Стриминговая платформа Disney+ представила первый трейлер перезапуска культового фильма "Один дома". В оригинальной версии картина носит название Home Sweet Home Alone.

Теги:
#Коронавирус #Наталья Поклонская #Итоги дня #Covid-19
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