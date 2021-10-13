Итоги дня 13 октября: досрочные каникулы для школ, ужесточение карантина, Поклонскую сослали в Африку
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Вечерний дайджест ключевых новостей 13 октября.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро среды, 13 октября, было обнаружено 16309 новых случаев COVID-19, что снова свидетельствует о росте заболеваемости.
В Украине собираются расширить список профессий, представителям которых предстоит пройти курс обязательной вакцинации от коронавируса.
Во Львове усилят карантин
Львов из-за осложнения ситуации с коронавирусом, анонсировали серьезное ужесточение карантинных правил.
Досрочным каникулам — быть
Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям порекомендовала отправить детей на досрочные каникулы с целью предотвращения распространения эпидемии COVID-19. В Министерстве образования на эти рекомендации незамедлительно отреагировали.
Путин сослал "крымскую няшу" из Госдумы на тропические острова
Наталью Поклонскую, которая была "прокурором" Крыма при оккупационной власти отсылают из Москвы послом в Кабо-Верде
На это отреагировали в МИД Украины, заявив, что даже там ей не удастся скрыться от правосудия.
Украинская призерша Олимпиады в Токио завершила карьеру в 22 года
Украинская синхронистка Алина Шинкаренко, которая на Олимпийских играх в Токио выиграла бронзовую медаль в составе сборной по артистическом плаванию, объявила о завершении спортивной карьеры.
Российской певице Пелагее запретили въезд в Украину
Российской певице Пелагее (полное имя Телегина Пелагея Сергеевна) запретили въезд в Украину. Этим летом артистка уже не первый раз незаконно посетила аннексированный Крым.
Трейлер нового фильма "Один дома"
Стриминговая платформа Disney+ представила первый трейлер перезапуска культового фильма "Один дома". В оригинальной версии картина носит название Home Sweet Home Alone.
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