Підсумки дня 15 жовтня: засідання РНБО, розширення "червоної зони", обмеження від ПриватБанку
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Вечірній дайджест головних подій 15 жовтня
Коронавірус в Україні
В Україні на ранок п’ятниці зафіксували 13624 випадки коронавірусу. У лідерах — Харківська, Дніпропетровська і Запорізька області. Через наростаючу кількості хворих в МОЗ вирішили переглянути список професій з обов’язковою вакцинацією. Новий опублікують протягом 10 днів, але і він не остаточний.
"Червона зона" у п’яти областях
15 жовтня в "червону зону" увійшла Херсонська область, а з 18 жовтня в Україні "почервоніють" ще й Одеська, Донецька, Запорізька та Дніпропетровська області. У зоні будуть діяти ряд обмежень. На Херсонщині за дотриманням карантинних заходів вже почали стежити спеціальні патрулі.
Засідання РНБО
На засіданні РНБО оголосили про прийняття плану оборони України, а також стратегії з біологічної та інформаційної безпеки. Крім цього ввели санкції проти 237 людей за організацію і участь у виборах до Держдуми РФ, а також заборонили працювати однієї компанії.
Обмеження від ПриватБанку
ПриватБанк лімітував грошові перекази за кількістю. В місяць дозволяється отримувати і відправляти не більше 200 переказів по Україні (по 100 перекладів в кожній категорії). Волонтерам і тим, хто збирає кошти на лікування, залишили можливість безліміту, але необхідно пройти ряд процедур.
Нова пісня Адель
Адель опублікувала кліп на пісню Easy On Me, який за менш ніж 9 годин набрав 16 млн переглядів на відеохостингу. Він знятий в стилістиці чорно-білого кіно.
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