Підсумки дня 15 жовтня: засідання РНБО, розширення "червоної зони", обмеження від ПриватБанку

Вечірній дайджест головних подій 15 жовтня

Коронавірус в Україні

Активно хворіти продовжують не тільки діти, але і дорослі

В Україні на ранок п’ятниці зафіксували 13624 випадки коронавірусу. У лідерах — Харківська, Дніпропетровська і Запорізька області. Через наростаючу кількості хворих в МОЗ вирішили переглянути список професій з обов’язковою вакцинацією. Новий опублікують протягом 10 днів, але і він не остаточний.

"Червона зона" у п’яти областях

Носити маску — обов’язково.

15 жовтня в "червону зону" увійшла Херсонська область, а з 18 жовтня в Україні "почервоніють" ще й Одеська, Донецька, Запорізька та Дніпропетровська області. У зоні будуть діяти ряд обмежень. На Херсонщині за дотриманням карантинних заходів вже почали стежити спеціальні патрулі.

Засідання РНБО

Олексій Данілов

На засіданні РНБО оголосили про прийняття плану оборони України, а також стратегії з біологічної та інформаційної безпеки. Крім цього ввели санкції проти 237 людей за організацію і участь у виборах до Держдуми РФ, а також заборонили працювати однієї компанії.

Обмеження від ПриватБанку

Для того, щоб оформити безліміт на отримання і відправку грошей, потрібно зателефонувати за номером 3700

ПриватБанк лімітував грошові перекази за кількістю. В місяць дозволяється отримувати і відправляти не більше 200 переказів по Україні (по 100 перекладів в кожній категорії). Волонтерам і тим, хто збирає кошти на лікування, залишили можливість безліміту, але необхідно пройти ряд процедур.

Нова пісня Адель

Адель готується до випуску свого нового альбому "30"

Адель опублікувала кліп на пісню Easy On Me, який за менш ніж 9 годин набрав 16 млн переглядів на відеохостингу. Він знятий в стилістиці чорно-білого кіно.