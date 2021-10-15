Итоги дня 15 октября: заседание СНБО, расширение "красной зоны", ограничения от ПриватБанка

Вечерний дайджест главных событий 15 октября

Коронавирус в Украине

Активно болеть продолжают не только дети, но и взрослые

В Украине на утро пятницы зафиксировали 13624 случая коронавируса. В лидерах — Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области. Из-за нарастающего количества больных в Минздраве решили пересмотреть список профессий с обязательной вакцинацией. Новый опубликуют в течение 10 дней, но и он не окончательный.

"Красная зона" в пяти областях

Носить маску - обязательно.

15 октября в "красную зону" вошла Херсонская область, а с 18 октября в Украине "покраснеют" еще и Одесская, Донецкая, Запорожская и Днепропетровская области. В зоне будут действовать ряд ограничений. На Херсонщине за соблюдением карантинных мер уже начали следить специальные патрули.

Заседание СНБО

Алексей Данилов

На заседании СНБО объявили о принятии плана обороны Украины, а также стратегии по биологической и информационной безопасности. Кроме этого ввели санкции против 237 людей за организацию и участие в выборах в Госдуму РФ, а также запретили работать одной компании.

Ограничения от ПриватБанка

Для того, чтобы оформить безлимит на получение и отправку денег, нужно позвонить по номеру 3700

ПриватБанк лимитировал денежные переводы по количеству. В месяц разрешается получать и отправлять не более 200 переводов по Украине (по 100 переводов в каждой категории). Волонтерам и тем, кто собирает средства на лечение, оставили возможность безлимита, но необходимо пройти ряд процедур.

Новая песня Адель

Адель готовится к выпуску своего нового альбома "30"

Адель опубликовала клип на песню Easy On Me, который за менее чем 9 часов набрал 16 млн просмотров на видеохостинге. Он снят в стилистике черно-белого кино.