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Підсумки дня 20 жовтня: держбюджет на 2022 рік, нові правила пасажирських перевезень

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Ключові новини дня Новина оновлена 20 жовтня 2021, 21:41
Ключові новини дня

Вечірній дайджест головних подій 20 жовтня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

За минулу добу виявили 18 912 нових випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2. Серед захворілих 435 медпрацівників і 1 447 дітей. Напередодні кількість захворілих було нижче — понад 15,5 тис. Осіб.

В Україні з суботи, 23 жовтня, стане однією "червоною зоною" більше. Список регіонів з найжорсткішими протиепідемічними правилами поповнить Сумська область.

А з 21 жовтня змінюються правила пасажирських перевезень. Водіям, пасажирам, екіпажам літаків, поїздів і автобусів потрібні будуть додаткові документи, щоб виїжджати за межі області.

Рада прийняла за основу держбюджету на 2022 рік

Верховна Рада
Верховна Рада

Верховна Рада України на засіданні в середу, 20 жовтня, прийняла за основу проєкт закону про Державний бюджет України на 2022 рік. "За" проголосували 264 народних депутатів.

Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко назвав "Телеграфу" найбільш цікаві, з його точки зору, моменти, пов’язані з головним фінансовим документом країни.

Скандал з тиском Офісу президента

Мирослава Барчук
Мирослава Барчук

Ведуча ток-шок "Зворотний відлік" на суспільного мовника "UA: Перший" Мирослава Барчук заявила, що Офіс президента і "обслуговуючий персонал Андрія Єрмака" ставить ультиматуми журналістам і жорстко контролює присутність представників "Слуги народу" на ефірах.

Слідом за провідною свою заяву щодо цієї ситуації зробив співведучий програми "Зворотний відлік" Павло Казарін.

Українські артисти почали скасовувати концерти

Олег Скрипка
Олег Скрипка

Слідом за українським співаком Олегом Винником, який скасував в Україні частину своїх концертів через складну ситуацію з COVID-19, про скасування концерту у Львові та Івано-Франківську 24 жовтня повідомив лідер групи "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка.

Теги:
#Верховна Рада #Держбюджет #Коронавірус #Підсумки дня #Covid-19
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