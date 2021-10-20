Итоги дня 20 октября: госбюджет на 2022 год, новые правила пассажирских перевозок

Вечерний дайджест главных событий 20 октября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

За минувшие сутки выявили 18 912 новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2. Среди заболевших 435 медработников и 1 447 детей. Накануне количество заболевших было ниже — свыше 15,5 тыс. человек.

В Украине с субботы, 23 октября, станет одной "красной зоной" больше. Список регионов с самыми жесткими противоэпидемическими правилами пополнит Сумская область.

А с 21 октября изменяются правила пассажирских перевозок. Водителям, пассажирам, экипажам самолетов, поездов и автобусов нужны будут дополнительные документы, чтобы выезжать за границы области.

Рада приняла за основу госбюджет на 2022 год

Верховная Рада

Верховная Рада Украины на заседании в среду, 20 октября, приняла за основу проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год. "За" проголосовали 264 народных депутата.

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко назвал "Телеграфу" наиболее интересные, с его точки зрения, моменты, связанные с главным финансовым документом страны.

Скандал с давлением Офиса президента

Мирослава Барчук

Ведущая ток-шок "Обратный отсчет" на общественном вещателе "UA: Первый" Мирослава Барчук заявила, что Офис президента и "обслуживающий персонал Андрея Ермака" ставит ультиматумы журналистам и жестко контролирует присутствие представителей "Слуги народа" на эфирах.

Вслед за ведущей свое заявление в отношении этой ситуации сделал соведущий программы "Обратный отсчет" Павел Казарин.

Украинские артисты начали отменять концерты

Олег Скрипка

Вслед за украинским певцом Олегом Винником, который отменил в Украине часть своих концертов из-за сложной ситуации с COVID-19, об отмене концерта во Львове и Ивано-Франковске 24 октября сообщил лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка.