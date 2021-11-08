Підсумки дня 8 листопада: мігранти штурмують кордон Польщі, "Слуга народу" змінює керівництво

Вечірній дайджест головних новин 8 листопада.

Коронавірус в Україні

Вакцинація

В Україні станом на ранок понеділка, 8 листопада, зафіксували 13 068 нових випадків інфікування коронавірусом. Після вихідних було набагато менше госпіталізацій, проте рівень одужань також упав.

Крім того, набув чинності наказ Кабміну, за яким співробітники зі списку обов’язкової вакцинації, які не зробили COVID-вакцину, мають бути усунені від роботи.

Мігранти штурмують кордон Польщі

Мігранти

У понеділок на кордоні між Білоруссю та Польщею зафіксували величезну колону мігрантів — сотні людей із рюкзаками рухалися до пункту пропуску "Брузги" у супроводі силовиків.

МВС Польщі повідомило про перші спроби прориву кордону мігрантами.

Про те, що відбувається на кордоні між країнами і які можуть бути загрози для України, розповів директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда.

Корнієнко йде з посади голови партії "Слуга народу"

Олександр Корнієнко

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив про майбутні зміни в партії "Слуга народу". Політик збирається скласти повноваження глави політсили.

На місце голови політичної сили "Слуга народу" може претендувати нардеп Олена Шуляк.

У Києві жорстоко побили відомого музпродюсера

Микола Журавльов опинився у лікарні

Український музичний продюсер та композитор Микола Журавльов опинився у лікарні після побиття у власному під’їзді.