Укр

Итоги дня 8 ноября: мигранты штурмуют границу Польши, "Слуга народа" меняет руководство

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые события дня Новость обновлена 08 ноября 2021, 21:34
Ключевые события дня

Вечерний дайджест главных новостей 8 ноября.

Коронавирус в Украине

Вакцинация
Вакцинация

Украине по состоянию на утро понедельника, 8 ноября, зафиксировали 13068 новых случаев инфицирования коронавирусом. После выходных было гораздо меньше госпитализаций, однако уровень выздоровлений также упал.

Кроме того, вступил в силу приказ Кабмина, по которому сотрудники из списка обязательной вакцинации, не сделавшие COVID-вакцину, должны быть отстранены от работы.

Мигранты штурмуют границу Польши

Мигранты
Мигранты

В понедельник на границе между Беларусью и Польшей зафиксировали огромную колонну мигрантов — сотни людей с рюкзаками двигались в пункт пропуска "Брузги" в сопровождении силовиков.

МВД Польши сообщило о первых попытках прорыва границы мигрантами.

О том, что происходит на границе между странами и какие могут быть угрозы для Украины "Телеграфу" рассказал директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда.

Корниенко уходит с поста главы партии "Слуга народа"

Александр Корниенко
Александр Корниенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил о грядущих изменениях в партии "Слуга народа". Политик собирается сложить полномочия главы политсилы.

На место председателя политической силы "Слуга народа" может претендовать нардеп Елена Шуляк.

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