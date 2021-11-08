Итоги дня 8 ноября: мигранты штурмуют границу Польши, "Слуга народа" меняет руководство

Вечерний дайджест главных новостей 8 ноября.

Коронавирус в Украине

Вакцинация

Украине по состоянию на утро понедельника, 8 ноября, зафиксировали 13068 новых случаев инфицирования коронавирусом. После выходных было гораздо меньше госпитализаций, однако уровень выздоровлений также упал.

Кроме того, вступил в силу приказ Кабмина, по которому сотрудники из списка обязательной вакцинации, не сделавшие COVID-вакцину, должны быть отстранены от работы.

Мигранты штурмуют границу Польши

Мигранты

В понедельник на границе между Беларусью и Польшей зафиксировали огромную колонну мигрантов — сотни людей с рюкзаками двигались в пункт пропуска "Брузги" в сопровождении силовиков.

МВД Польши сообщило о первых попытках прорыва границы мигрантами.

О том, что происходит на границе между странами и какие могут быть угрозы для Украины "Телеграфу" рассказал директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда.

Корниенко уходит с поста главы партии "Слуга народа"

Александр Корниенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил о грядущих изменениях в партии "Слуга народа". Политик собирается сложить полномочия главы политсилы.

На место председателя политической силы "Слуга народа" может претендовать нардеп Елена Шуляк.

В Киеве жестоко избили известного музпродюсера

Николай Журавлев оказался в больнице

Украинский музыкальный продюсер и композитор Николай Журавлев оказался в больнице после избиения в собственном подъезде.