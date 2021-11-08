Итоги дня 8 ноября: мигранты штурмуют границу Польши, "Слуга народа" меняет руководство
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Вечерний дайджест главных новостей 8 ноября.
Коронавирус в Украине
Украине по состоянию на утро понедельника, 8 ноября, зафиксировали 13068 новых случаев инфицирования коронавирусом. После выходных было гораздо меньше госпитализаций, однако уровень выздоровлений также упал.
Кроме того, вступил в силу приказ Кабмина, по которому сотрудники из списка обязательной вакцинации, не сделавшие COVID-вакцину, должны быть отстранены от работы.
Мигранты штурмуют границу Польши
В понедельник на границе между Беларусью и Польшей зафиксировали огромную колонну мигрантов — сотни людей с рюкзаками двигались в пункт пропуска "Брузги" в сопровождении силовиков.
МВД Польши сообщило о первых попытках прорыва границы мигрантами.
О том, что происходит на границе между странами и какие могут быть угрозы для Украины "Телеграфу" рассказал директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда.
Корниенко уходит с поста главы партии "Слуга народа"
Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил о грядущих изменениях в партии "Слуга народа". Политик собирается сложить полномочия главы политсилы.
На место председателя политической силы "Слуга народа" может претендовать нардеп Елена Шуляк.
В Киеве жестоко избили известного музпродюсера
Украинский музыкальный продюсер и композитор Николай Журавлев оказался в больнице после избиения в собственном подъезде.
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