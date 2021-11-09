Підсумки дня 9 листопада: новий рекорд смертності від COVID-19, затримання головного ката "Ізоляції"

Вечірній дайджест головних новин 9 листопада

Коронавірус в Україні

Лікарня

Україна вдруге за тиждень оновила рекорд смертності від COVID-19. За попередню добу від хвороби померло 833 особи.

Водночас було ухвалено рішення про розширення "червоної зони", з 12 листопада на жорсткий карантин чекає Черкаську область.

Крім того, Україну прибрали із "зеленого списку" для тих, хто подорожує до Європейського союзу.

У Києві затримано головного ката в’язниці бойовиків "Ізоляція"

Затримання Дениса Куликовського

У Києві українським спецслужбам вдалося затримати головного ката донецької в’язниці бойовиків "Ізоляція" Дениса Куликовського.

Йому інкримінують одразу чотири статті.

За даними «Телеграфа» Дениса Куликовського впізнав один із льотчиків ВПС України, який 2014 року був збитий над територією непідконтрольного Донбасу та виявився одним із перших в’язнів в’язниці.

Також ми писали про те, що відомо про концтабір російських окупантів "Ізоляція" у Донецьку.

Розвідка США помітила нові танки РФ біля кордонів України

Танк

Росія продовжує нарощувати військову присутність поблизу кордону з Україною. Зокрема, там були помічені бойові танки Т-80У.

У Києві попрощалися з Юхимом Звягільським

Прощання з Юхимом Звягільським

Проводити в останній шлях колишнього народного депутата восьми скликань Верховної Ради Юхима Звягільського прийшов бізнесмен та екснардеп Рінат Ахметов та інші політики.

"Гра в кальмара" отримала 2 сезон

Гра в кальмара

Нашумівший південнокорейський серіал під назвою "Гра в кальмара" порадує своїх фанатів ще одним сезоном.