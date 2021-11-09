Итоги дня 9 ноября: новый рекорд смертности от COVID-19, задержание главного палача "Изоляции"

Вечерний дайджест главных новостей 9 ноября.

Коронавирус в Украине

Больница

Украина второй раз за неделю обновила рекорд смертности от COVID-19. За предыдущие сутки от болезни умерло 833 человека.

Вместе с тем было принято решение о расширении "красной зоны", с 12 ноября жесткий карантин ожидает Черкасскую область.

Кроме того, Украину убрали из "зеленого списка" для путешествующих в Европейский союз.

В Киеве задержан главный палач тюрьмы боевиков "Изоляция"

Задержание Дениса Куликовского

В Киеве украинским спецслужбам удалось задержать главного палача донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция" Дениса Куликовского.

Ему инкриминируют сразу четыре статьи.

По данным «Телеграфа» Дениса Куликовского опознал один из летчиков ВВС Украины, в 2014 году сбитый над территорией неподконтрольного Донбасса и оказавшийся одним из первых узников тюрьмы.

Также мы писали о том, что известно о концлагере российских оккупантов "Изоляция" в Донецке.

Разведка США заметила новые танки РФ у границ Украины

Танк

Россия продолжает наращивать военное присутствие вблизи границы с Украиной. В частности там были замечены боевые танки Т-80У.

В Киеве простились с Ефимом Звягильским

Прощание с Ефимом Звягильским

Проводить в последний путь бывшего народного депутата восьми созывов Верховной Рады Ефима Звягильского пришел бизнесмен и экс-нардеп Ринат Ахметов и другие политики.

"Игра в кальмара" получила 2 сезон

Игра в кальмара

Нашумевший южнокорейский сериал под названием "Игра в кальмара" порадует своих фанатов еще одним сезоном.