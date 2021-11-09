Итоги дня 9 ноября: новый рекорд смертности от COVID-19, задержание главного палача "Изоляции"
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Вечерний дайджест главных новостей 9 ноября.
Коронавирус в Украине
Украина второй раз за неделю обновила рекорд смертности от COVID-19. За предыдущие сутки от болезни умерло 833 человека.
Вместе с тем было принято решение о расширении "красной зоны", с 12 ноября жесткий карантин ожидает Черкасскую область.
Кроме того, Украину убрали из "зеленого списка" для путешествующих в Европейский союз.
В Киеве задержан главный палач тюрьмы боевиков "Изоляция"
В Киеве украинским спецслужбам удалось задержать главного палача донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция" Дениса Куликовского.
Ему инкриминируют сразу четыре статьи.
По данным «Телеграфа» Дениса Куликовского опознал один из летчиков ВВС Украины, в 2014 году сбитый над территорией неподконтрольного Донбасса и оказавшийся одним из первых узников тюрьмы.
Также мы писали о том, что известно о концлагере российских оккупантов "Изоляция" в Донецке.
Разведка США заметила новые танки РФ у границ Украины
Россия продолжает наращивать военное присутствие вблизи границы с Украиной. В частности там были замечены боевые танки Т-80У.
В Киеве простились с Ефимом Звягильским
Проводить в последний путь бывшего народного депутата восьми созывов Верховной Рады Ефима Звягильского пришел бизнесмен и экс-нардеп Ринат Ахметов и другие политики.
"Игра в кальмара" получила 2 сезон
Нашумевший южнокорейский сериал под названием "Игра в кальмара" порадует своих фанатов еще одним сезоном.
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