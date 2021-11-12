Підсумки дня 12 листопада: рекорд одужань від COVID, загиблі десантники та звинувачення для ексміністра

Вечірній дайджест найголовніших подій 12 листопада

Коронавірус в Україні

Коронавірус

В Україні зафіксували 24 058 випадків коронавірусу. Крім абсолютного рекорду з кількості одужаннь — 21 941 особу, госпіталізовано понад 4 тисячі та 750 померли.

Втрати на Донбасі

Загиблі воїни

Двоє українських десантників підірвалися на невідомому пристрої на Донбасі поблизу залізничного полотна. Від машини залишилася лише частина кістяка.

Візит Олени Зеленської до Львова

Олена Зеленська

Олена Зеленська завітала до регіонального форуму "Реформа системи шкільного харчування". Візит супроводжувався переполохом – місцеві журналісти повідомили, що їм радили не підходити до вікон. Управління держохорони та поліція стверджують, що від них таких вказівок не надходило.

Володимиру Демчишину вручили підозру

Володимир Демчишин

Колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину повідомили про підозру у сприянні теророрганізації через закупівлю вугілля з ОРДЛО та його дії на посаді.

Глава безпеки "Укрексімбанку" повернувся до роботи

Ігор Тельбізов та Євген Мецгер під час нападу на журналістів

Ігор Тельбізов поновлений на посаді голови безпеки "Укрексімбанку" після нападу на журналістів. Його повернення зустріли оваціями.

Аварія у Харкові

Білий позашляховик збив дітей.

У Харкові за кермом позашляховика, який збив дітей на пішохідному переході, був Дмитро Лисенко. Його відправили до СІЗО на 2 місяці з можливістю вийти під заставу у 340 тисяч гривень. Прокуратура оскаржуватиме рішення суду про заставу через неспіврозмірність суми та злочину. У сечі раніше виявили сліди метадону. Чоловіку висунули підозру за порушення ПДР у стані сп’яніння.

У Києві виступив Стівен Рідлі

Виступ Стівена Рідлі

Британський музикант та композитор Стівен Рідлі виступив у парку у Києві. Раніше його концерт скасували та перенесли на квітень.