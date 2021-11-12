Итоги дня 12 ноября: рекорд выздоровлений от COVID, погибшие десантники и обвинение для экс-министра

Вечерний дайджест самых главных событий 12 ноября

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине зафиксировали 24 058 случаев коронавируса. Кроме абсолютного рекорда по выздоровлениям — 21 941 человека, госпитализированы более 4 тысяч и 750 умерли.

Потери на Донбассе

Погибшие воины

Двое украинских десантников подорвались на неизвестном устройстве на Донбассе близ железнодорожного полотна. От машины осталась лишь часть остова.

Визит Елены Зеленской во Львов

Елена Зеленская

Елена Зеленская посетила региональный форум "Реформа системы школьного питания". Визит сопровождался переполохом — местные журналисты сообщили, что им советовали не подходить к окнам. Управление госохраны и полиция утверждают, что от них таких указаний не поступало.

Владимиру Демчишину вручили подозрение

Владимир Демчишин

Бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину сообщили о подозрении в содействии терророрганизации из-за закупок угля из ОРДЛО и его действий на посту.

Глава безопасности "Укрэксимбанка" вернулся к работе

Игорь Тельбизов и Евгений Мецгер во время нападения на журналистов

Игорь Тельбизов восстановлен в должности главы безопасности "Укрэксимбанка" после нападения на журналистов. Его возвращение встретили овациями.

Авария в Харькове

Белый внедорожник, сбивший детей.

В Харькове за рулем внедорожника, сбившего детей на пешеходном переходе был Дмитрий Лысенко. Его отправили в СИЗО на 2 месяца с возможностью выйти под залог в 340 тысяч гривен. Прокуратура будет оспаривать решение суда о залоге из-за несоразмерности суммы и преступления.

В моче ранее обнаружили следы метадона. Мужчине предъявили подозрение за нарушение ПДД в состоянии опьянения.

В Киеве выступил Стивен Ридли

Выступление Стивена Ридли

Британский музыкант и композитор Стивен Ридли выступил в парке в Киеве. Ранее его концерт отменили и перенесли на апрель.