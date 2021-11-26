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Підсумки дня 26 листопада: пресмарафон Зеленського, версії смерті Полякова, суперник у плей-офф ЧС-2022

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
25
Головні події дня Новина оновлена 26 листопада 2021, 21:48
Головні події дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 26 листопада

Коронавірус в Україні

Кількість хворих почала знову йти на спад
Кількість хворих почала знову йти на спад

Минулої доби в Україні зафіксували 15 936 зараження коронавірусом. Госпіталізовано понад три тисячі людей за четвер. Лідерство за кількістю нових випадків – у столиці.

Пресмарафон Зеленського

Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів пресмарафон із 30 журналістами. Обговорювали питання вагнерівців, розповів, що воєнного стану в країні з 1 грудня не буде, розповів про можливість виборів через "Дію", не виключив повторного висування на посаду і зробив низку заяв щодо бізнесмена Ріната Ахметова. Зокрема, заявив про те, що його втягують у держпереворот. На тлі цього єврооблігації ДТЕК Ахметова впали.

ДТП у Харкові

В аварії загинуло троє людей, у тому числі маленька дитина
В аварії загинуло троє людей, у тому числі маленька дитина

Водій вантажівки MAN, яка впала на таксі після ДТП і на смерть розчавила у Харкові трьох людей, був в стані наркотичного сп’яніння. Прокуратура заявила, що в крові водія були виявлені канабіноїди та опіати.

Версії смерті Антона Полякова

Народний депутат Антон Поляков
Народний депутат Антон Поляков

У МВС назвали три основні версії смерті Антона Полякова : наслідок хронічного захворювання, навмисне вбивство чи нещасний випадок унаслідок поєднання наркотичних засобів та алкоголю.

Суперники України у плей-офф відбору на ЧС-2022

Українська збірна
Українська збірна

Суперником України у плей-офф відбору на Чемпіонат світу з футболу у 2022 році стане Шотландія. У паралельній зустрічі Уельс виступить на полі проти Австрії. Переможці матчів зіграють між собою.

Теги:
#Футбол #ДТП #Коронавірус #Володимир Зеленський #Антон Поляков
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