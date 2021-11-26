Підсумки дня 26 листопада: пресмарафон Зеленського, версії смерті Полякова, суперник у плей-офф ЧС-2022
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Вечірній дайджест найголовніших подій 26 листопада
Коронавірус в Україні
Минулої доби в Україні зафіксували 15 936 зараження коронавірусом. Госпіталізовано понад три тисячі людей за четвер. Лідерство за кількістю нових випадків – у столиці.
Пресмарафон Зеленського
Президент України Володимир Зеленський провів пресмарафон із 30 журналістами. Обговорювали питання вагнерівців, розповів, що воєнного стану в країні з 1 грудня не буде, розповів про можливість виборів через "Дію", не виключив повторного висування на посаду і зробив низку заяв щодо бізнесмена Ріната Ахметова. Зокрема, заявив про те, що його втягують у держпереворот. На тлі цього єврооблігації ДТЕК Ахметова впали.
ДТП у Харкові
Водій вантажівки MAN, яка впала на таксі після ДТП і на смерть розчавила у Харкові трьох людей, був в стані наркотичного сп’яніння. Прокуратура заявила, що в крові водія були виявлені канабіноїди та опіати.
Версії смерті Антона Полякова
У МВС назвали три основні версії смерті Антона Полякова : наслідок хронічного захворювання, навмисне вбивство чи нещасний випадок унаслідок поєднання наркотичних засобів та алкоголю.
Суперники України у плей-офф відбору на ЧС-2022
Суперником України у плей-офф відбору на Чемпіонат світу з футболу у 2022 році стане Шотландія. У паралельній зустрічі Уельс виступить на полі проти Австрії. Переможці матчів зіграють між собою.
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