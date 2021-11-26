Укр

Итоги дня 26 ноября: пресс-марафон Зеленского, версии смерти Полякова, соперник в плей-офф ЧМ-2022

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Главные события дня Новость обновлена 26 ноября 2021, 21:48
Главные события дня

Вечерний дайджест самых главных событий 26 ноября

Коронавирус в Украине 

Количество заболевших начало снова идти на спад
Количество заболевших начало снова идти на спад

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 15 936 заражение коронавирусом. Госпитализированы более трех тысяч человек за четверг. Лидерство по количеству новых случаев — у столицы.

Пресс-марафон Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон с 30 журналистами. Обсуждали вопрос вагнеровцев, рассказал, что военного положения в стране с 1 декабря не будет, рассказал про возможность выборов через "Дию", не исключил повторного выдвижения на пост и сделал ряд заявлений по бизнесмену Ринату Ахметову. В частности, заявил про то, что его втягивают в госпереворот. На фоне этого еврооблигации ДТЭК Ахметова упали.

ДТП в Харькове

В аварии погибло трое человек, в том числе маленький ребенок
В аварии погибло трое человек, в том числе маленький ребенок

Водитель грузовика MAN, который упал на такси после ДТП и насмерть раздавил в Харькове трех человек, был в состоянии наркотического опьянения. Прокуратура заявила, что в крови водителя были обнаружены каннабиноиды и опиаты.

Версии смерти Антона Полякова

Народный депутат Антон Поляков
Народный депутат Антон Поляков

В МВД назвали три основные версии смерти Антона Полякова: следствие хронического заболевания, умышленное убийство или несчастный случай вследствие сочетания наркотических средств и алкоголя.

Соперники Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Украинская сборная
Украинская сборная

Соперником Украины в плей-офф отбора на Чемпионат мира по футболу в 2022 году станет Шотландия. В параллельной встрече Уэльс выступит на поле против Австрии. Победители матчей сыграют между собой. 

Теги:
#Футбол #ДТП #Коронавирус #Владимир Зеленский #Антон Поляков
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