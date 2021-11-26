Итоги дня 26 ноября: пресс-марафон Зеленского, версии смерти Полякова, соперник в плей-офф ЧМ-2022
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 30
Вечерний дайджест самых главных событий 26 ноября
Коронавирус в Украине
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 15 936 заражение коронавирусом. Госпитализированы более трех тысяч человек за четверг. Лидерство по количеству новых случаев — у столицы.
Пресс-марафон Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон с 30 журналистами. Обсуждали вопрос вагнеровцев, рассказал, что военного положения в стране с 1 декабря не будет, рассказал про возможность выборов через "Дию", не исключил повторного выдвижения на пост и сделал ряд заявлений по бизнесмену Ринату Ахметову. В частности, заявил про то, что его втягивают в госпереворот. На фоне этого еврооблигации ДТЭК Ахметова упали.
ДТП в Харькове
Водитель грузовика MAN, который упал на такси после ДТП и насмерть раздавил в Харькове трех человек, был в состоянии наркотического опьянения. Прокуратура заявила, что в крови водителя были обнаружены каннабиноиды и опиаты.
Версии смерти Антона Полякова
В МВД назвали три основные версии смерти Антона Полякова: следствие хронического заболевания, умышленное убийство или несчастный случай вследствие сочетания наркотических средств и алкоголя.
Соперники Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022
Соперником Украины в плей-офф отбора на Чемпионат мира по футболу в 2022 году станет Шотландия. В параллельной встрече Уэльс выступит на поле против Австрии. Победители матчей сыграют между собой.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-