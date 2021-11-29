Підсумки дня 29 листопада: заяви СБУ про держпереворот, скандал із "голодною тусою", претензії Китаю до України

Вечірній дайджест головних новин 29 листопада

Коронавірус в Україні

Коронавірус

В Україні ранок понеділка, 29 листопада, здивував статистикою захворюваності на коронавірус — зафіксували 5804 нових випадків. Це майже на дві тисячі менше даних попередньої доби, а якщо порівнювати із суботою, то захворюваність упала на третину.

Водночас у МОЗ заявили, що в країні ще не було жодного випадку захворюваності на штам COVID-19 "Омікрон", проте влада вже вжила заходів, щоб запобігти його поширенню.

"Телеграф" вирішив зібрати все, що відомо зараз про "Омікрон" в одну інфографіку, для наочності порівнявши його з "дельта"-варіантом.

СБУ розслідує спробу захоплення влади в Україні

СБУ

Служба безпеки України повідомила про підготовку "окремими особами" дій щодо захоплення влади в державі.

Ердоган готовий стати посередником між Путіним та Зеленським

Зеленський та Ердоган

Турецький лідер Реджеп Ердоган заявив про готовність стати посередником у переговорах між владою України та Росії. За його словами, Анкара налагодила контакти з обома державами.

Цю ініціативу спеціально для «Телеграфа» проаналізував експерт Національного інституту стратегічних досліджень із Близького Сходу Микола Замікула

Китай вимагає від України шокуючу суму компенсації через "Мотор Січі"

Мотор Січ

У неділю, 28 листопада, стало відомо, що китайська компанія Skyrizon, з якою Україна співпрацювала через завод "Мотор Січ", розпочала проти нашої країни судовий позов. У Пекіні вимагають відшкодувати збитки, завдані іноземним інвесторам після запровадження санкцій РНБО.

"Голодна туса"

Олександр Заліско

У суботу, 27 листопада, в Україні сумний день – країна вшановувала всіх загиблих за часів Голодоморів. Однак це не стало вагомою причиною для деяких українських топових блогерів, щоб скасувати або перенести святкування дня народження одного з них.

На честь свого 29 дня народження блогер Олександр Заліско вирішив організувати грандіозну вечірку у Львові.

Після скандальної вечірки, яка вже прозвана в мережі "голодна вечірка блогерів", рекламодавці почали відмовлятися від співпраці з інфлюенсерами, які були присутні на розважальному заході.

Стало відоме ім’я нового хлопця Саші Бо

Саша Бо

На "голодну вечірку" приїхала і відома франківчанка Саша Бо, яка перебуває у процесі розлучення зі своїм чоловіком, блогером Ігорем Пустовітом. На вечірку Саша прийшла не одна, а у компанії свого нового хлопця — Платона Тарнавського.