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Підсумки дня 29 листопада: заяви СБУ про держпереворот, скандал із "голодною тусою", претензії Китаю до України

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові події дня Новина оновлена 29 листопада 2021, 21:06
Ключові події дня

Вечірній дайджест головних новин 29 листопада

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

В Україні ранок понеділка, 29 листопада, здивував статистикою захворюваності на коронавірус — зафіксували 5804 нових випадків. Це майже на дві тисячі менше даних попередньої доби, а якщо порівнювати із суботою, то захворюваність упала на третину.

Водночас у МОЗ заявили, що в країні ще не було жодного випадку захворюваності на штам COVID-19 "Омікрон", проте влада вже вжила заходів, щоб запобігти його поширенню.

"Телеграф" вирішив зібрати все, що відомо зараз про "Омікрон" в одну інфографіку, для наочності порівнявши його з "дельта"-варіантом.

СБУ розслідує спробу захоплення влади в Україні

СБУ
СБУ

Служба безпеки України повідомила про підготовку "окремими особами" дій щодо захоплення влади в державі.

Ердоган готовий стати посередником між Путіним та Зеленським

Зеленський та Ердоган
Зеленський та Ердоган

Турецький лідер Реджеп Ердоган заявив про готовність стати посередником у переговорах між владою України та Росії. За його словами, Анкара налагодила контакти з обома державами.

Цю ініціативу спеціально для «Телеграфа» проаналізував експерт Національного інституту стратегічних досліджень із Близького Сходу Микола Замікула

Китай вимагає від України шокуючу суму компенсації через "Мотор Січі"

Мотор Січ
Мотор Січ

У неділю, 28 листопада, стало відомо, що китайська компанія Skyrizon, з якою Україна співпрацювала через завод "Мотор Січ", розпочала проти нашої країни судовий позов. У Пекіні вимагають відшкодувати збитки, завдані іноземним інвесторам після запровадження санкцій РНБО.

"Голодна туса"

Олександр Заліско
Олександр Заліско

У суботу, 27 листопада, в Україні сумний день – країна вшановувала всіх загиблих за часів Голодоморів. Однак це не стало вагомою причиною для деяких українських топових блогерів, щоб скасувати або перенести святкування дня народження одного з них.

На честь свого 29 дня народження блогер Олександр Заліско вирішив організувати грандіозну вечірку у Львові.

Після скандальної вечірки, яка вже прозвана в мережі "голодна вечірка блогерів", рекламодавці почали відмовлятися від співпраці з інфлюенсерами, які були присутні на розважальному заході.

Стало відоме ім’я нового хлопця Саші Бо

Саша Бо
Саша Бо

На "голодну вечірку" приїхала і відома франківчанка Саша Бо, яка перебуває у процесі розлучення зі своїм чоловіком, блогером Ігорем Пустовітом. На вечірку Саша прийшла не одна, а у компанії свого нового хлопця — Платона Тарнавського.

Теги:
#СБУ #Мотор Січ #Реджеп Тайіп Ердоган #Коронавірус #Підсумки дня #Covid-19
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