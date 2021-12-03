Підсумки дня 3 грудня: родовище газу на Харківщині, сканадал із "голодною тусою", справу Семенченка передали до суду

Вечірній дайджест найголовніших подій 3 грудня

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 3 грудня

На ранок п’ятниці в Україні зафіксували 13 777 випадків захворювання на коронавірус за минулу добу. Летальних випадків – 509. Україна продовжує залишатися у ТОПі країн із високим рівнем захворюваності.

Продовження скандалу з "голодною тусою" блогерів

Мережа звинуватила у смерті Славітіча блогера Заліска

У п’ятницю у Львівській мерії помер директор Будинку вчених Роман Славітіч. 75-річний чоловік переживав через проведений напередодні захід, який викликав громадський резонанс. У мережі відреагували на його смерть — ведучий скандального заходу Володимир Остапчук висловив співчуття, а організатор вечірки Олександр Заліско, який відзначав свій день народження, поскаржився на хейт у мережі. У молодого чоловіка сталася істерика та його госпіталізували.

СБУ закінчила розслідування "справи Семенченка"

Семену Семенченку світить чималий тюремний термін

СБУ передала до Шевченківського райсуду Києва справу, в якій серед дев’яти фігурантів є екснардеп Семен Семенченко. Йому інкримінують п’ять статей Кримінального кодексу.

У Харківській області знайшли родовище газу

Харківщина – найбільш газоносний регіон в Україні

У Харківській області відкрили Моспанівське родовище газу, обсяг якого попередньо оцінили в 5 млрд куб. м газу. Добовий видобуток із першої свердловини — 239 тис. куб. м газу.

Названо джерела щастя українців

Для переважної більшості українців щастя полягає у здоров’ї

Головним джерелом щастя українці назвали здоров’я своє та близьких. У трійку лідерів також потрапили матеріальна забезпеченість та безпека.