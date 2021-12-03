Підсумки дня 3 грудня: родовище газу на Харківщині, сканадал із "голодною тусою", справу Семенченка передали до суду
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Вечірній дайджест найголовніших подій 3 грудня
Коронавірус в Україні
На ранок п’ятниці в Україні зафіксували 13 777 випадків захворювання на коронавірус за минулу добу. Летальних випадків – 509. Україна продовжує залишатися у ТОПі країн із високим рівнем захворюваності.
Продовження скандалу з "голодною тусою" блогерів
У п’ятницю у Львівській мерії помер директор Будинку вчених Роман Славітіч. 75-річний чоловік переживав через проведений напередодні захід, який викликав громадський резонанс. У мережі відреагували на його смерть — ведучий скандального заходу Володимир Остапчук висловив співчуття, а організатор вечірки Олександр Заліско, який відзначав свій день народження, поскаржився на хейт у мережі. У молодого чоловіка сталася істерика та його госпіталізували.
СБУ закінчила розслідування "справи Семенченка"
СБУ передала до Шевченківського райсуду Києва справу, в якій серед дев’яти фігурантів є екснардеп Семен Семенченко. Йому інкримінують п’ять статей Кримінального кодексу.
У Харківській області знайшли родовище газу
У Харківській області відкрили Моспанівське родовище газу, обсяг якого попередньо оцінили в 5 млрд куб. м газу. Добовий видобуток із першої свердловини — 239 тис. куб. м газу.
Названо джерела щастя українців
Головним джерелом щастя українці назвали здоров’я своє та близьких. У трійку лідерів також потрапили матеріальна забезпеченість та безпека.
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