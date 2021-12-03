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Підсумки дня 3 грудня: родовище газу на Харківщині, сканадал із "голодною тусою", справу Семенченка передали до суду

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Важливі події дня Новина оновлена 03 грудня 2021, 21:03
Важливі події дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 3 грудня

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 3 грудня
Коронавірус в Україні 3 грудня

На ранок п’ятниці в Україні зафіксували 13 777 випадків захворювання на коронавірус за минулу добу. Летальних випадків – 509. Україна продовжує залишатися у ТОПі країн із високим рівнем захворюваності.

Продовження скандалу з "голодною тусою" блогерів

Мережа звинуватила у смерті Славітіча блогера Заліска
Мережа звинуватила у смерті Славітіча блогера Заліска

У п’ятницю у Львівській мерії помер директор Будинку вчених Роман Славітіч. 75-річний чоловік переживав через проведений напередодні захід, який викликав громадський резонанс. У мережі відреагували на його смерть — ведучий скандального заходу Володимир Остапчук висловив співчуття, а організатор вечірки Олександр Заліско, який відзначав свій день народження, поскаржився на хейт у мережі. У молодого чоловіка сталася істерика та його госпіталізували.

СБУ закінчила розслідування "справи Семенченка"

Семену Семенченку світить чималий тюремний термін
Семену Семенченку світить чималий тюремний термін

СБУ передала до Шевченківського райсуду Києва справу, в якій серед дев’яти фігурантів є екснардеп Семен Семенченко. Йому інкримінують п’ять статей Кримінального кодексу.

У Харківській області знайшли родовище газу

Харківщина – найбільш газоносний регіон в Україні
Харківщина – найбільш газоносний регіон в Україні

У Харківській області відкрили Моспанівське родовище газу, обсяг якого попередньо оцінили в 5 млрд куб. м газу. Добовий видобуток із першої свердловини — 239 тис. куб. м газу.

Названо джерела щастя українців

Для переважної більшості українців щастя полягає у здоров’ї
Для переважної більшості українців щастя полягає у здоров’ї

Головним джерелом щастя українці назвали здоров’я своє та близьких. У трійку лідерів також потрапили матеріальна забезпеченість та безпека.

Теги:
#Коронавірус #Семен Семенченко #Родовище газу #Олександр Заліско
Важливі події дня
Україна
Підсумки дня 3 грудня: родовище газу на Харківщині, сканадал із "голодною тусою", справу Семенченка передали до суду
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Важливі події дня
Підсумки дня 3 грудня: родовище газу на Харківщині, сканадал із "голодною тусою", справу Семенченка передали до суду
Дата публікації
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