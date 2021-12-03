Итоги дня 3 декабря: месторождение газа на Харьковщине, сканадал с "голодной тусой", дело Семенченко передали в суд

Вечерний дайджест самых главных событий 3 декабря

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 3 декабря

На утро пятницы в Украине зафиксировали 13 777 случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки. Летальных случаев — 509. Украина продолжает оставаться в ТОПе стран с высоким уровнем заболеваемости.

Продолжение скандала с "голодной тусой" блогеров

Сеть обвинила в смерти Славитича блогера Залиско

В пятницу во Львовской мэрии умер директор Дома ученых Роман Славитич. 75-летний мужчина переживал из-за проведенного накануне мероприятия, которое вызвало общественный резонанс. В сети отреагировали на его смерть — ведущий скандального мероприятия Владимир Остапчук выразил соболезнования, а организатор вечеринки Александр Залиско, который отмечал свой день рождения, пожаловался на хейт в сети. У молодого человека случилась истерика и его госпитализировали.

СБУ закончила расследование "дела Семенченко"

Семену Семенченко светит немалый тюремный срок

СБУ передала в Шевченковский райсуд Киева дело, в котором среди девяти фигурантов есть экс-нардеп Семен Семенченко. Ему инкриминируют пять статей уголовного кодекса.

В Харьковской области нашли месторождение газа

Харьковщина — наиболее газоносный регион в Украине

В Харьковской области открыли Моспановское месторождение газа объем которого предварительно оценили в 5 млрд куб. м газа. Суточная добыча из первой скважины — 239 тыс. куб. м газа.

Названы источники счастья украинцев

Для подавляющего большинства украинцев счастье заключается в здоровье

Главным источником счастья украинцы назвали здоровье свое и близких. В тройку лидеров также попали материальная обеспеченность и безопасность.