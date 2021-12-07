Підсумки дня 7 грудня: бесіда Байдена та Путіна, смертельна аварія під Черніговом, офшори міністра Кубракова

Вечірній дайджест новин за 7 грудня

Кількість хворих на коронавірус зростає

Ситуація із "короною" змінилася

Вихідні минули, а разом із ними — і невеликі цифри щодо нових ковідних пацієнтів. На ранок вівторка в країні було зафіксовано 8655 нових випадків "корони", що майже вдвічі перевищило показники попередньої доби. Найбільше летальних випадків припало на Київ.

Масштабна аварія на Чернігівщині

ДТП під Чернігівом

13 загиблих та багато поранених — таким виявився результат резонансної ДТП, яка сталася неподалік села Брусилів Чернігівської області. Причиною смерті такої кількості людей стало зіткнення міжміського автобуса з вантажівкою. Однією з причин автокатастрофи може стати погана погода — дорожнє полотно було слизьким.

Джо Байден та Володимир Путін обговорили Україну

Путін і Байден говорили по відеозв’язку

Чесно кажучи, не лише Україну, а ще стратегічний розвиток своїх держав та проблему з мігрантами з Іраку. Проте тема нашої країни та військової загрози, котра походить від Росії, була центральною в онлайн-бесіді двох президентів. Розмова тривала понад дві години.

Міністерські офшори у Британії

Олександр Кубраков

Завдяки даним Offshoreleaks стало відомо, що Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков міг бути співзасновником однієї з офшорних компаній на Британських Віргінських островах. Він мав двох партнерів, які мали компанію зі співзвучною назвою на території України.

Осудність харківського гонщика-мажору

Коля Харьковский повністю осудний

16-річного Колю Харківського, який підозрюється у скоєнні резонансної ДТП у Харкові 26 жовтня, було визнано осудним. Це означає, що хлопець усвідомлював усі свої дії у момент знаходження за кермом Infiniti та міг спробувати уникнути трагедії.

Санкції, санкції, санкції

Володимир Зеленський затвердив нові санкції

Володимир Зеленський підписав одразу три президентські укази, які внесли деякі виправлення до існуючих "санкційних" списків РНБО. Тепер до них додано кілька десятків жителів Криму, які, будучи громадянами України, організовували на півострові вибори до Держдуми РФ. Також під заборону потрапили компанії, пов’язані із перельотами Медведчука до Росії.

Мер на "Миротворці"

Олександр Мамай

Голова Полтавської міськради Олександр Мамай поповнив список людей, які опинилися на відомому сайті "Миротворець". Все тому, що він переконаний — на території української держави триває війна між США та Росією, а припиняти економічні угоди з РФ було не варто.

Перемога українських фехтувальниць

Українки здобули перемогу

Вітчизняні спортсменки, котрі боролися за звання найкращих на юніорському Кубку світу з фехтування на рапірах, заслужено здобули свої золоті медалі. Зазначимо, що змагання проходило у Румунії. Приємним бонусом стало те, що у фіналі українки здолали російську збірну.