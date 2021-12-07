Итоги дня 7 декабря: беседа Байдена и Путина, смертельная авария под Черниговом, офшоры министра Кубракова

Вечерний дайджест новостей за 7 декабря

Количество больных коронавирусом растет

Ситуация с "короной" изменилась

Выходные прошли, а вместе с ними — и небольшие цифры по новых ковидных пациентах. На утро вторника в стране было зафиксировано 8655 новых случаев "короны", что почти вдвое превысило показатели предыдущих суток. Больше всего летальных случаев пришлось на Киев.

Масштабная авария на Черниговщине

ДТП под Черниговом

13 погибших и много раненых — таким оказался исход резонансного ДТП, которое зафиксировали неподалеку села Брусилов Черниговской области. Причиной смерти такого количества человек стало столкновение автобуса-междугородки с грузовиком. Одной из причиной автокатастрофы может стать плохая погода — дорожное полотно было весьма скользким.

Джо Байден и Владимир Путин обсудили Украину

Путин и Байден говорили по видеосвязи

Строго говоря — не только Украину, а еще стратегическое развитие своих государств и проблему с мигрантами из Ирака. Однако тема нашей страны и военной угрозы, исходящей от России, была центральной в онлайн-беседе двух президентов. Разговор длился более двух часов.

Министерские офшоры в Британии

Александр Кубраков

Благодаря данным Offshoreleaks стало известно, что министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков мог быть сооснователем одной из офшорных компаний на Британских Виргинских островах. У него было двое партнеров, которые имели компанию с созвучным названием на территории Украины.

Вменяемость харьковского гонщика-мажора

16-летнего Колю Харьковского, который подозревается в совершении резонансного ДТП в Харькове 26 октября, было признано вменяемым. Это значит, что парень осознавал все свои действия в момент нахождения за рулем Infiniti и мог попытаться избежать трагедии.

Санкции, санкции, санкции

Владимир Зеленский утвердил новые санкции

Владимир Зеленский подписал сразу три президентских указа, которые внесли некоторые правки в существующие "санкционные" списки СНБО. Теперь в них включены несколько десятков жителей Крыма, которые, являясь гражданами Украины, организовывали на полуострове выборы в Госдуму РФ. Также под запрет попали компании, связанные с перелетами Медведчука в Россию.

Мэр на "Миротворце"

Александр Мамай

Председатель Полтавского горсовета Александр Мамай пополнил список людей, оказавшихся на известном сайте "Миротворец". Все потому, что он уверен — на территории украинского государства точится война между США и Россией, а прекращать экономические сделки с РФ не следовало.

Победа украинских фехтовальщиц

Украинки одержали победу

Отечественные спортсменки, сражавшиеся за звание лучших на юниорском Кубке мира по фехтованию на рапирах, заслуженно получили свои золотые медали. Отметим, что соревнование проходило в Румынии. Приятным бонусом стало то, что в финале украинки обошли российскую сборную.