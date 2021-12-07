Укр

Итоги дня 7 декабря: беседа Байдена и Путина, смертельная авария под Черниговом, офшоры министра Кубракова

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Главные события вторника Новость обновлена 07 декабря 2021, 22:08
Главные события вторника

Вечерний дайджест новостей за 7 декабря

Количество больных коронавирусом растет

Ситуация с "короной" изменилась
Ситуация с "короной" изменилась

Выходные прошли, а вместе с ними — и небольшие цифры по новых ковидных пациентах. На утро вторника в стране было зафиксировано 8655 новых случаев "короны", что почти вдвое превысило показатели предыдущих суток. Больше всего летальных случаев пришлось на Киев.

Масштабная авария на Черниговщине

ДТП под Черниговом
ДТП под Черниговом

13 погибших и много раненых — таким оказался исход резонансного ДТП, которое зафиксировали неподалеку села Брусилов Черниговской области. Причиной смерти такого количества человек стало столкновение автобуса-междугородки с грузовиком. Одной из причиной автокатастрофы может стать плохая погода — дорожное полотно было весьма скользким.

Джо Байден и Владимир Путин обсудили Украину

Путин и Байден говорили по видеосвязи
Путин и Байден говорили по видеосвязи

Строго говоря — не только Украину, а еще стратегическое развитие своих государств и проблему с мигрантами из Ирака. Однако тема нашей страны и военной угрозы, исходящей от России, была центральной в онлайн-беседе двух президентов. Разговор длился более двух часов.

Министерские офшоры в Британии

Александр Кубраков
Александр Кубраков

Благодаря данным Offshoreleaks стало известно, что министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков мог быть сооснователем одной из офшорных компаний на Британских Виргинских островах. У него было двое партнеров, которые имели компанию с созвучным названием на территории Украины.

Вменяемость харьковского гонщика-мажора

16-летнего Колю Харьковского, который подозревается в совершении резонансного ДТП в Харькове 26 октября, было признано вменяемым. Это значит, что парень осознавал все свои действия в момент нахождения за рулем Infiniti и мог попытаться избежать трагедии.

Санкции, санкции, санкции

Владимир Зеленский утвердил новые санкции
Владимир Зеленский утвердил новые санкции

Владимир Зеленский подписал сразу три президентских указа, которые внесли некоторые правки в существующие "санкционные" списки СНБО. Теперь в них включены несколько десятков жителей Крыма, которые, являясь гражданами Украины, организовывали на полуострове выборы в Госдуму РФ. Также под запрет попали компании, связанные с перелетами Медведчука в Россию.

Мэр на "Миротворце"

Александр Мамай
Александр Мамай

Председатель Полтавского горсовета Александр Мамай пополнил список людей, оказавшихся на известном сайте "Миротворец". Все потому, что он уверен — на территории украинского государства точится война между США и Россией, а прекращать экономические сделки с РФ не следовало.

Победа украинских фехтовальщиц

Украинки одержали победу
Украинки одержали победу

Отечественные спортсменки, сражавшиеся за звание лучших на юниорском Кубке мира по фехтованию на рапирах, заслуженно получили свои золотые медали. Отметим, что соревнование проходило в Румынии. Приятным бонусом стало то, что в финале украинки обошли российскую сборную.

Теги:
#ДТП #Санкции #Владимир Путин #Джо Байден #Коронавирус #Миротворец #Итоги дня
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