Підсумки дня 15 січня: смерті та НП через негоду, звільнення Шевченка з "Дженоа"

Вечірній дайджест найголовніших подій 15 січня.

Коронавірус в Україні

В Україні знову понад 10 тисяч випадків коронавірусу

Після тривалого падіння в Україні зросла середньодобова кількість нових випадків коронавірусу — на ранок суботи, 15 січня, знову зафіксували понад 10 тисяч нових хворих.

Шевченко втратив роботу у "Дженоа"

Шевченко покинув Дженоа

Українського фахівця Андрія Шевченка було звільнено з "Дженоа" після поразки в Кубку Італії від "Мілана" (3:1).

Шевченко приходив у команду як надію на нову еру, проте в 11 зіграних поєдинках, його "Дженоа" здобула лише одну перемогу, та й ту в кубковому протистоянні з "Салернітаною" (0:1).

Наслідки негоди

У Києві дерево розчавило автомобіль із людьми

Штормовий вітер в Україні накоїв чимало неприємностей. Так, у деяких містах він звалив новорічні ялинки, у Харкові порвав український прапор, а в Тернополі — банер Бандері.

На ранок суботи, 15 січня, внаслідок ускладнення погодних умов в Україні без електропостачання залишилося 1418 населених пунктів.

Сильні пориви вітру не лише залишили частину країни без світла, а й призвели до загибелі людини у Києві – дерево впало на припаркований автомобіль Peugeot.

Зниклу на Житомирщині жінку знайшли мертвою

Тетяна Холодна знайдена мертвою

Жительку Бердичева Тетяну Холодну, яка зникла 11 січня, знайшли мертвою.

Тіло 33-річної жінки виявлено у лісовому масиві неподалік села Березівки, що у Житомирському районі. Удома в неї залишився люблячий чоловік та двоє дітей.

Подібна трагедія також сталася на Вінниччині, де знайшли мертвою 26-річну Людмилу Сторожук, яку шукали у місті Бершадь із Різдва.