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Підсумки дня 15 січня: смерті та НП через негоду, звільнення Шевченка з "Дженоа"

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові новини дня Новина оновлена 15 січня 2022, 21:51
Ключові новини дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 15 січня.

Коронавірус в Україні

В Україні знову понад 10 тисяч випадків коронавірусу
В Україні знову понад 10 тисяч випадків коронавірусу

Після тривалого падіння в Україні зросла середньодобова кількість нових випадків коронавірусу — на ранок суботи, 15 січня, знову зафіксували понад 10 тисяч нових хворих.

Шевченко втратив роботу у "Дженоа"

Шевченко покинув Дженоа
Шевченко покинув Дженоа

Українського фахівця Андрія Шевченка було звільнено з "Дженоа" після поразки в Кубку Італії від "Мілана" (3:1).

Шевченко приходив у команду як надію на нову еру, проте в 11 зіграних поєдинках, його "Дженоа" здобула лише одну перемогу, та й ту в кубковому протистоянні з "Салернітаною" (0:1).

Наслідки негоди

У Києві дерево розчавило автомобіль із людьми
У Києві дерево розчавило автомобіль із людьми

Штормовий вітер в Україні накоїв чимало неприємностей. Так, у деяких містах він звалив новорічні ялинки, у Харкові порвав український прапор, а в Тернополі — банер Бандері.

На ранок суботи, 15 січня, внаслідок ускладнення погодних умов в Україні без електропостачання залишилося 1418 населених пунктів.

Сильні пориви вітру не лише залишили частину країни без світла, а й призвели до загибелі людини у Києві – дерево впало на припаркований автомобіль Peugeot.

Зниклу на Житомирщині жінку знайшли мертвою

Тетяна Холодна знайдена мертвою
Тетяна Холодна знайдена мертвою

Жительку Бердичева Тетяну Холодну, яка зникла 11 січня, знайшли мертвою.

Тіло 33-річної жінки виявлено у лісовому масиві неподалік села Березівки, що у Житомирському районі. Удома в неї залишився люблячий чоловік та двоє дітей.

Подібна трагедія також сталася на Вінниччині, де знайшли мертвою 26-річну Людмилу Сторожук, яку шукали у місті Бершадь із Різдва.

Теги:
#Андрій Шевченко #Житомирська область #Коронавірус #Підсумки дня #Covid-19
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