Підсумки дня 18 січня: Блінкен летить в Україну, мовний скандал в IT-сфері, Шевченка кличуть до "Динамо"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 18
Вечірнє зведення новин 18 січня
Різкий сплеск захворюваності COVID-19
Ранок вівторка Україна розпочала із 8 558 новими випадками коронавірусної хвороби. Статистика свідчить про значне зростання кількості хворих у порівнянні з попередньою добою. Також значно зменшилася кількість тих, хто одужав від "корони" — якщо переглянути звіти за минулий тиждень.
Військовий облік жінок слід обґрунтувати
На вельми неоднозначну тему про військовий обов’язок для представниць багатьох професій нарешті висловився і глава держави Володимир Зеленський. На його думку, наявний список спеціальностей слід переглянути через його недостатню обґрунтованість. З критикою рішення Міноборони президент виступив після того, як відповідна петиція на сайті ОП набрала потрібну кількість голосів.
Дистанційка через мінування
Січень 2022 року в Україні став багатим на повідомлення про замінування різних об’єктів інфраструктури у багатьох регіонах країни. 18 січня тривожні дзвінки до правоохоронців знову надійшли у Черкасах, Бердянську та Миколаєві. В результаті, щоб не переривати навчальний процес вкотре, його в цих містах перевели в онлайн.
Інтерес США до України підвищився
Американські політики дуже уважно спостерігають за тим, що відбувається в Україні та на її кордонах. Про це свідчить інсайдерська інформація щодо таємного приїзду керівника ЦРУ Вільяма Бернса до Києва.
Також 19 січня очікується зустріч президента Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Аналітик Віктор Бобиренко припустив, що їхня розмова може стосуватися судового процесу над Петром Порошенком.
Українські політв’язні у РФ перебувають під загрозою
Стан здоров’я 33 затриманих українців, які перебувають у ростовській в’язниці, викликає занепокоєння українського омбудсмена Людмили Денисової. Все тому, що в колонії почався спалах відразу кількох хвороб.
IT-специ проти української мови: скандал із компанією Andersen
Історія про відмову українським IT-фахівцям у роботі через їхнє небажання спілкуватися російською мовою в колективі набула 18 січня величезного розголосу. Все тому, що скандальна фірма Andersen нарешті опублікувала свою офіційну позицію з приводу того, що сталося.
Шеву заберуть у "Динамо"?
Після невдалої спроби очолити закордонний футбольний клуб зірка українського спорту Андрій Шевченко може повернутися назад до України. Серед основних претендентів на контракт із відомим гравцем та тренером — київське "Динамо".
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-