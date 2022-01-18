Підсумки дня 18 січня: Блінкен летить в Україну, мовний скандал в IT-сфері, Шевченка кличуть до "Динамо"

Вечірнє зведення новин 18 січня

Різкий сплеск захворюваності COVID-19

Ситуація з ковідом погіршується

Ранок вівторка Україна розпочала із 8 558 новими випадками коронавірусної хвороби. Статистика свідчить про значне зростання кількості хворих у порівнянні з попередньою добою. Також значно зменшилася кількість тих, хто одужав від "корони" — якщо переглянути звіти за минулий тиждень.

Військовий облік жінок слід обґрунтувати

Володимир Зеленський розглянув петицію українок

На вельми неоднозначну тему про військовий обов’язок для представниць багатьох професій нарешті висловився і глава держави Володимир Зеленський. На його думку, наявний список спеціальностей слід переглянути через його недостатню обґрунтованість. З критикою рішення Міноборони президент виступив після того, як відповідна петиція на сайті ОП набрала потрібну кількість голосів.

Дистанційка через мінування

Через повідомлення про вибухівку школам довелося змінити свій графік роботи

Січень 2022 року в Україні став багатим на повідомлення про замінування різних об’єктів інфраструктури у багатьох регіонах країни. 18 січня тривожні дзвінки до правоохоронців знову надійшли у Черкасах, Бердянську та Миколаєві. В результаті, щоб не переривати навчальний процес вкотре, його в цих містах перевели в онлайн.

Інтерес США до України підвищився

Чиновники США активно відвідують Україну

Американські політики дуже уважно спостерігають за тим, що відбувається в Україні та на її кордонах. Про це свідчить інсайдерська інформація щодо таємного приїзду керівника ЦРУ Вільяма Бернса до Києва.

Також 19 січня очікується зустріч президента Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Аналітик Віктор Бобиренко припустив, що їхня розмова може стосуватися судового процесу над Петром Порошенком.

Українські політв’язні у РФ перебувають під загрозою

Політв’язням у Росії загрожує епідемія корости

Стан здоров’я 33 затриманих українців, які перебувають у ростовській в’язниці, викликає занепокоєння українського омбудсмена Людмили Денисової. Все тому, що в колонії почався спалах відразу кількох хвороб.

IT-специ проти української мови: скандал із компанією Andersen

Адміністрації компанії довелося вибачатися

Історія про відмову українським IT-фахівцям у роботі через їхнє небажання спілкуватися російською мовою в колективі набула 18 січня величезного розголосу. Все тому, що скандальна фірма Andersen нарешті опублікувала свою офіційну позицію з приводу того, що сталося.

Шеву заберуть у "Динамо"?

Андрій Шевченко може почати тренувати "Динамо"

Після невдалої спроби очолити закордонний футбольний клуб зірка українського спорту Андрій Шевченко може повернутися назад до України. Серед основних претендентів на контракт із відомим гравцем та тренером — київське "Динамо".