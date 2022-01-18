Итоги дня 18 января: Блинкен летит в Украину, языковой скандал в IT-сфере, Шевченко зовут в "Динамо"

Вечерняя сводка новостей 18 января

Резкий всплеск заболеваемости COVID-19

Ситуация с ковидом ухудшается

Утро вторника Украина начала с 8 558 новыми случаями коронавирусной болезни. Статистика свидетельствует о значительном росте количества больных по сравнению с предыдущими сутками. Вместе с этим, согласно показателям прошлой недели, значительно уменьшилось количество выздоровевших от "короны".

Воинский учет женщин нужно обосновать

Владимир Зеленский рассмотрел петицию украинок

На весьма неоднозначную тему о военной обязанности для представительниц многих профессий наконец-то высказался и глава государства Владимир Зеленский. По его мнению, имеющийся список специальностей следует пересмотреть — из-за его недостаточной обоснованности. С критикой решения Минобороны президент выступил после того, как соответствующая петиция на сайте ОП набрала нужное количество голосов.

Дистанционка из-за минирования

Из-за сообщений о взырвчатке школам пришлось изменить свой график работы

Январь 2022 года в Украине стал весьма богатым на сообщения о минировании различных объектов инфраструктуры во многих регионах страны. 18 января тревожные звонки к правоохранителям снова поступили в Черкассах, Бердянске и Николаеве. В результате, дабы не прерывать учебный процесс лишний раз, его в этих городах перевели в онлайн.

Интерес США к Украине повысился

Чиновники США активно посещают Украину

Американские политики весьма пристально наблюдают за происходящим в Украине и на ее границах. Об этом свидетельствует инсайдерская информация о тайном приезде руководителя ЦРУ Вильяма Бернса в Киев.

Также 19 января ожидается встреча президента Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Аналитик Виктор Бобыренко предположил, что их разговор может касаться судебного процесса над Петром Порошенко.

Украинские политзаключенные в РФ находятся под угрозой

Политзаключенным в России грозит эпидемия чесотки

Состояние здоровья 33 задержанных украинцев, которые находится в ростовской тюрьме, вызывает беспокойство у украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Все потому, что в колонии началась вспышка сразу нескольких болезней.

IT-шники против украинского языка: скандал с компанией Andersen

Администрации компании пришлось извиняться

История об отказе украинским IT-специалистам в работе из-за их нежелания общаться на русском языке в коллективе получила 18 января огромную огласку. Все потому, что оскандалившаяся фирма Andersen наконец-то опубликовала свою официальную позицию по поводу случившегося.

Шеву заберут в "Динамо"?

Андрей Шевченко может начать тренировать "Динамо"

После неудачной попытки возглавить зарубежный футбольный клуб звезда украинского спорта Андрей Шевченко может вернуться обратно в Украину. Среди основных претендентов на контракт с известным игроком и тренером — киевское "Динамо".