Итоги дня 18 января: Блинкен летит в Украину, языковой скандал в IT-сфере, Шевченко зовут в "Динамо"
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Вечерняя сводка новостей 18 января
Резкий всплеск заболеваемости COVID-19
Утро вторника Украина начала с 8 558 новыми случаями коронавирусной болезни. Статистика свидетельствует о значительном росте количества больных по сравнению с предыдущими сутками. Вместе с этим, согласно показателям прошлой недели, значительно уменьшилось количество выздоровевших от "короны".
Воинский учет женщин нужно обосновать
На весьма неоднозначную тему о военной обязанности для представительниц многих профессий наконец-то высказался и глава государства Владимир Зеленский. По его мнению, имеющийся список специальностей следует пересмотреть — из-за его недостаточной обоснованности. С критикой решения Минобороны президент выступил после того, как соответствующая петиция на сайте ОП набрала нужное количество голосов.
Дистанционка из-за минирования
Январь 2022 года в Украине стал весьма богатым на сообщения о минировании различных объектов инфраструктуры во многих регионах страны. 18 января тревожные звонки к правоохранителям снова поступили в Черкассах, Бердянске и Николаеве. В результате, дабы не прерывать учебный процесс лишний раз, его в этих городах перевели в онлайн.
Интерес США к Украине повысился
Американские политики весьма пристально наблюдают за происходящим в Украине и на ее границах. Об этом свидетельствует инсайдерская информация о тайном приезде руководителя ЦРУ Вильяма Бернса в Киев.
Также 19 января ожидается встреча президента Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Аналитик Виктор Бобыренко предположил, что их разговор может касаться судебного процесса над Петром Порошенко.
Украинские политзаключенные в РФ находятся под угрозой
Состояние здоровья 33 задержанных украинцев, которые находится в ростовской тюрьме, вызывает беспокойство у украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Все потому, что в колонии началась вспышка сразу нескольких болезней.
IT-шники против украинского языка: скандал с компанией Andersen
История об отказе украинским IT-специалистам в работе из-за их нежелания общаться на русском языке в коллективе получила 18 января огромную огласку. Все потому, что оскандалившаяся фирма Andersen наконец-то опубликовала свою официальную позицию по поводу случившегося.
Шеву заберут в "Динамо"?
После неудачной попытки возглавить зарубежный футбольный клуб звезда украинского спорта Андрей Шевченко может вернуться обратно в Украину. Среди основных претендентов на контракт с известным игроком и тренером — киевское "Динамо".
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