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Підсумки 21 січня: загроза окупації Харкова, зброя НАТО для ЗСУ, "червона зона" розширюється

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові події дня Новина оновлена 21 січня 2022, 22:06
Ключові події дня

Вечірній дайджест 21 січня.

Коронавірус в Україні

Поширення коронавірусу в Україні набирає обертів
Поширення коронавірусу в Україні набирає обертів

В Україні за кілька днів кількість нових випадків коронавірусу різко злетіла — на ранок 21 січня в МОЗ відзвітували про 20 156 підтверджених хворих на добу. На день раніше їх виявили на кілька тисяч менше. Серед нових пацієнтів – 2 464 дітей.

Тим часом у "червону зону" внесли Івано-Франківську область.

Заява Зеленського про Харків

Зеленський налякав українців заявами про окупацію Харкова
Зеленський налякав українців заявами про окупацію Харкова

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post заявив про те, що при вторгненні Росія може окупувати Харків. Хоча раніше він заявляв у відеозверненні до нації, що треба зберігати спокій та не панікувати.

Така різниця в інформації викликала подив в українців

Мер міста Ігор Терехов після цього звернувся до городян та запевнив, що Харків готовий дати тверду відсіч у разі початку повномасштабного вторгнення Росії та має для цього всі ресурси.

"Телеграф" розпитав політичних і військових експертів про те, як слід сприймати ці слова Зеленського американським журналістам.

Водночас військовослужбовець ССО розповів "Телеграфу", що у разі атаки на Харків ЗСУ можуть розгромити російські війська, але є нюанс, який варто враховувати.

Самі ж харків’яни заявили, що продовжують жити звичайним життям і ні про яку війну не замислюються.

В Україну прибули військові з елітного загону Великобританії

Британські військові прибутки в Україну
Британські військові прибутки в Україну

В Україну на тлі загрози російського вторгнення прибули 30 елітних військовослужбовців із нещодавно сформованої армійської бригади спеціальних операцій Великої Британії. Вони навчатимуть українських солдатів поводитися з новою протитанковою зброєю NLAW

В Україну прилетить ще одна партія потужної зброї

Країни Балтії передадуть Україні зброю
Країни Балтії передадуть Україні зброю

Литва, Латвія та Естонія отримали від США "зелене світло" на допомогу Україні озброєнням і готуються передати на потреби ЗСУ протитанкові ракети Javelin та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Теги:
#Харків #Коронавірус #Володимир Зеленський #Підсумки дня #Covid-19
Ключові події дня
Україна
Підсумки 21 січня: загроза окупації Харкова, зброя НАТО для ЗСУ, "червона зона" розширюється
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові події дня
Підсумки 21 січня: загроза окупації Харкова, зброя НАТО для ЗСУ, "червона зона" розширюється
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