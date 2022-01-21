Підсумки 21 січня: загроза окупації Харкова, зброя НАТО для ЗСУ, "червона зона" розширюється
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Вечірній дайджест 21 січня.
Коронавірус в Україні
В Україні за кілька днів кількість нових випадків коронавірусу різко злетіла — на ранок 21 січня в МОЗ відзвітували про 20 156 підтверджених хворих на добу. На день раніше їх виявили на кілька тисяч менше. Серед нових пацієнтів – 2 464 дітей.
Тим часом у "червону зону" внесли Івано-Франківську область.
Заява Зеленського про Харків
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post заявив про те, що при вторгненні Росія може окупувати Харків. Хоча раніше він заявляв у відеозверненні до нації, що треба зберігати спокій та не панікувати.
Така різниця в інформації викликала подив в українців
Мер міста Ігор Терехов після цього звернувся до городян та запевнив, що Харків готовий дати тверду відсіч у разі початку повномасштабного вторгнення Росії та має для цього всі ресурси.
"Телеграф" розпитав політичних і військових експертів про те, як слід сприймати ці слова Зеленського американським журналістам.
Водночас військовослужбовець ССО розповів "Телеграфу", що у разі атаки на Харків ЗСУ можуть розгромити російські війська, але є нюанс, який варто враховувати.
Самі ж харків’яни заявили, що продовжують жити звичайним життям і ні про яку війну не замислюються.
В Україну прибули військові з елітного загону Великобританії
В Україну на тлі загрози російського вторгнення прибули 30 елітних військовослужбовців із нещодавно сформованої армійської бригади спеціальних операцій Великої Британії. Вони навчатимуть українських солдатів поводитися з новою протитанковою зброєю NLAW
В Україну прилетить ще одна партія потужної зброї
Литва, Латвія та Естонія отримали від США "зелене світло" на допомогу Україні озброєнням і готуються передати на потреби ЗСУ протитанкові ракети Javelin та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.
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