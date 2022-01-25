Підсумки 25 січня: "штурм" Ради у Києві та новий пакет військової допомоги для України
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Ключові події 25 січня від журналістів "Телеграфу".
Коронавірус в Україні
В Україні на ранок 25 січня коронавірус не здає своїх позицій – зафіксували 19 118 нових випадків. У лідерах – Львівщина. З вівторка на Івано-Франківщині "червона зона" карантину, а незабаром до неї приєднаються Львівська та Рівненська області. Зростання кількості хворих може бути пов’язане зі штамом "Омікрон", який активно вражає дітей.
Ситуація на Донеччині
Двоє українських військових постраждали внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі за 25 січня. Стан одного з них – тяжкий.
Звернення президента Володимира Зеленського
Президент Володимир Зеленський, який відзначає 44 день народження, звернувся до українців із новою промовою. У відео він закликав не панікувати через російські війська і бути впевненим в Україні. Він окреслив ситуацію у боротьбі з коронавірусом та проходженні опалювального сезону. Головне запевнення – все під контролем.
Фантоми на дорогах
В Україні на патрулювання вулиць виїхали машини правоохоронців "під прикриттям" без зовнішніх ознак поліції. Машини фіксуватимуть швидкість та автоматично повідомлятимуть про порушення.
"Штурм" Ради у Києві
У Києві протест "Save ФОП" перейшов у спроби прорватися до будівлі Верховної Ради. Протести відбулися через запровадження касових апаратів. Стримував натовп спецназ, а депутатів вивели із будівлі.
Зброя від США
В Україну прибула третя частина озброєння з партії на загальну суму 200 млн доларів США. Серед поставок – зброя та боєприпаси. Повідомляється про прибуття ПТРК Javelin.