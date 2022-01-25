Укр

Итоги 25 января: "штурм" Рады в Киеве и новый пакет военной помощи для Украины

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Главное за день Новость обновлена 25 января 2022, 22:09
Главное за день

Ключевые события 25 января от журналистов "Телеграфа".

Коронавирус в Украине

Количество больных продолжает расти
Количество больных продолжает расти

В Украине на утро 25 января коронавирус не сдает своих позиций — зафиксировали 19 118 новых случаев. В лидерах — Львовщина. Со вторника в Ивано-Франковской области "красная зона" карантина, а вскоре к ней присоединятся Львовская и Ровенская области. Рост количества больных может быть связан со штаммом "Омикрон", который активно поражает детей.

Ситуация на Донбассе

ВСУ несут потери
ВСУ несут потери

Двое украинских военных пострадали в результате обстрелов боевиков на Донбассе за 25 января. Состояние одного из них — тяжелое.

Обращение президента Владимира Зеленского

Владимир Зеленский призвал не паниковать
Владимир Зеленский призвал не паниковать

Президент Владимир Зеленский, который отмечает 44 день рождения, обратился к украинцам с новой речью. В видео он призвал не паниковать из-за российских войск и быть уверенным в Украине. Он очертил ситуацию в борьбе с коронавирусом и прохождении отопительного сезона. Главное заверение — все под контролем.

Фантомы на дорогах

Систему "Фантом" заметить на авто непросто
Систему "Фантом" заметить на авто непросто

В Украине на патрулирование улиц выехали машины правоохранителей "под прикрытием" — без внешних признаков полиции. Машины будут фиксировать скорость и автоматически сообщать о нарушении.

"Штурм" Рады в Киеве

Протест собрал тысячи человек
Протест собрал тысячи человек

В Киеве протест "Save ФОП" перешел в попытки прорваться в здание Верховной Рады. Протесты проходили из-за введения кассовых аппаратов. Сдерживал толпу спецназ, а депутатов вывели из здания.

Оружие от США

Разгрузка поставки вооружения
Разгрузка поставки вооружения

В Украину прибыла третья часть вооружения из партии на общую сумму в 200 млн долларов США. Среди поставок — оружие и боеприпасы. Сообщается о прибывших ПТРК Javelin.

Теги:
#США #Оружие #Донбасс #Коронавирус #Владимир Зеленский
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