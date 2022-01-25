Итоги 25 января: "штурм" Рады в Киеве и новый пакет военной помощи для Украины
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Ключевые события 25 января от журналистов "Телеграфа".
Коронавирус в Украине
В Украине на утро 25 января коронавирус не сдает своих позиций — зафиксировали 19 118 новых случаев. В лидерах — Львовщина. Со вторника в Ивано-Франковской области "красная зона" карантина, а вскоре к ней присоединятся Львовская и Ровенская области. Рост количества больных может быть связан со штаммом "Омикрон", который активно поражает детей.
Ситуация на Донбассе
Двое украинских военных пострадали в результате обстрелов боевиков на Донбассе за 25 января. Состояние одного из них — тяжелое.
Обращение президента Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский, который отмечает 44 день рождения, обратился к украинцам с новой речью. В видео он призвал не паниковать из-за российских войск и быть уверенным в Украине. Он очертил ситуацию в борьбе с коронавирусом и прохождении отопительного сезона. Главное заверение — все под контролем.
Фантомы на дорогах
В Украине на патрулирование улиц выехали машины правоохранителей "под прикрытием" — без внешних признаков полиции. Машины будут фиксировать скорость и автоматически сообщать о нарушении.
"Штурм" Рады в Киеве
В Киеве протест "Save ФОП" перешел в попытки прорваться в здание Верховной Рады. Протесты проходили из-за введения кассовых аппаратов. Сдерживал толпу спецназ, а депутатов вывели из здания.
Оружие от США
В Украину прибыла третья часть вооружения из партии на общую сумму в 200 млн долларов США. Среди поставок — оружие и боеприпасы. Сообщается о прибывших ПТРК Javelin.