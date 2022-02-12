Підсумки дня 12 лютого: "розборки" Путіна та Байдена, евакуація іноземців з України

Вечірній дайджест найголовніших подій 12 лютого.

Коронавірус в Україні

В Україні зафіксовано понад 38 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні продовжує збільшуватися кількість одужуючих від COVID-19, добова кількість нових хворих продовжує залишатися високою — на ранок суботи, 12 лютого, зареєстрували понад 38 тисяч нових випадків.

Розмова Байдена та Путіна

Джо Байден та Володимир Путін

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову із главою Кремля Володимиром Путіним.

Байден "ясно дав зрозуміти", що у разі початку повномасштабного вторгнення, США та союзники в той же момент рішуче відреагують і змусять Росію заплатити серйозну ціну.

У відповідь Путін знову заявив, що Україна нібито "саботує" виконання Мінських угод і поскаржився на те, що у відповідь на це західні країни "накачують її зброєю".

Іноземців терміново вивозять з України

Країни світу закликали громадян покинути Україну

Російські дипломати та представники консульств РФ їдуть з України. Згідно з наявними даними, це рішення було ухвалено після того, як низка країн Заходу офіційно заявила про евакуацію своїх громадян із нашої країни.

Станом на 12 лютого, майже 30 країн попередили своїх громадян про небезпеку та закликали залишити Україну.

Марш єдності

Марш єдності у Києві

У Києві у суботу, 12 лютого, близько тисячі людей вийшли на вулиці у рамках акції Марш єдності. Демонстранти заявили, що українці не прийматимуть ультиматумів Кремля.

8-й день на Олімпіаді

Олімпіада в Пекіні

У суботу, 12 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбувся восьмий ігровий день, який подарував світові олімпійських чемпіонів у шести видах спорту.

З медальним заліком можна ознайомитись у цьому матеріалі.

Нацвідбір на "Євробачення-2022"

Аліна Паш

12 лютого визначився артист, який представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

На Євробаченні 2022 року в італійському місті Турін Україна зазвучить голосом — Аліни Паш.