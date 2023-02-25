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Війна — день 367: окупанти намагаються наступати на Донбасі та обстрілюють мирні міста

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Бої за Україну продовжуються 367 днів Новина оновлена 25 лютого 2023, 00:57
Бої за Україну продовжуються 367 днів

Оперативно про головне 25 лютого

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 367 днів. Окупаційні війська продовжують робити спроби наступу в районі Кремінної та Сватове, а також тиснуть на Бахмут та його околиці. При цьому активні бойові дії відбуваються й у Запорізькій та Херсонській областях. У ЗСУ також не виключають, що росіяни незабаром завдадуть чергового ракетного удару по Україні, про що свідчить збільшення кількості кораблів у Чорному морі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 25 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 ЄС погодив десятий пакет санкцій проти росії, він передбачає обмеження на експорт у рф продукції подвійного призначення та технологій.

Інформація за 22 лютого доступна у зведенні: Війна — день 364: росіяни штурмують Бахмут і стягують авіацію до кордону України

З даними за 23 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 365: окупанти тиснуть на Донбасі та "прасують" міста

Про те, що відбувалося 24 лютого, читайте у матеріалі: Рік з початку широкомасштабного вторгнення: росіяни продовжують безуспішно атакувати ЗСУ на Донбасі

Теги:
#Україна #Росія #Війна