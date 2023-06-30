Війна — день 492: контрнаступ ЗСУ просувається, попри всі атаки окупантів

Розповідаємо оперативно про головне за добу

У п’ятницю, 30 червня, розпочався вже 492-й день з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Хоча окупанти продовжують атакувати українські міста ракетами та дронами, контрнаступ Збройних сил України просувається все далі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 30 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що було зафіксовано запуск безпілотників типу "Шахед", орієнтовно близько першої години вони можуть увійти в повітряний простір України.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, в який увійшли радар для ППО TRML-4D та обладнання для розмінування.

Карта бойових дій на початок дня від DeepState виглядає так:

Про те, що відбувалося 27 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 489: ЗСУ продовжують перемелювати та тіснити окупантів на півдні та сході

Як були справи 28 червня, дивіться за посиланням: Війна — день 490: окупанти продовжують терор мирних міст, а ЗСУ обіцяють хороші новини з фронту

З даними за 29 червня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 491: ЗСУ продовжують наступати, але війська рф чинять сильний опір