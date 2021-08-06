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Краса Олімпіади: як виглядають всі українські медалістки на фото

Краса Олімпіади: як виглядають всі українські медалістки на фото
11:31 Сьогодні Телеграф Колаж - Телеграф

Українські дівчата найгарніші і найсильніші - це на Олімпіаді в Токіо довели спортсменки, завоювавши для України цілу низку медалей.

"Телеграф" зібрав коротку інформацію і фотографії кожної з медалісток:

20-річна киянка Дар'я Білодід отримала для України першу "бронзу" на Олімпіаді з дзюдо, а раніше вже відрізнялася перемогами на чемпіонатах світу та Європи.

Спортсменку називали найкрасивішою на Олімпіаді, і не дарма, - дивіться, які фото вона постить в соціальних мережах:

29-річна одеситка Анжеліка Терлюга завоювала для України "срібло". Цікаві факти її біографії і відверті фото дивіться в окремій добірці "Телеграфа":

Українська красуня: як живе і з ким зустрічається срібна призерка Олімпіади Терлюга

В черговий раз відзначилася на Олімпіаді і знаменита тенісистка Еліна Світоліна, - 26-річна дівчина в нелегкому змаганні змогла здобути вольову перемогу над спортсменкою з Казахстану.

Раніше Світоліна вже перемагала у 17 турнірах WTA і деякий час носила звання третьої ракетки світу (та першої ракетки серед юніорів).

Варто зауважити, що лише місяць тому Еліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Першу для України "бронзу" у веслуванні на каное виграла 24-річна уродженка Івано-Франківська Людмила Лузан. Дивіться, які гарні фото дівчина постить в Інстаграм:

 

Бронзові нагороди отримали в парі синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук.

19-річна Марта Федіна з Харкова раніше вже відрізнялася як чемпіонка Європи і призерка чемпіонату світу. При зрсоті в 180 сантиметрів вона важить всього 58 кілограмів, і не соромиться хвалитися фігурою на своїй сторінці в Інстаграм:

Її 25-річна напарниця Анастасія Савчук при зрості в 176 см важить 62 кілограми, займається плаванням з 7 років, і має в своєму арсеналі не менший список досягнень. Ось кілька її фото:

36-річна Олена Костевич разом з Олегом Омельчуком завоювала для України "бронзу" у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів. Вона заслужений майстер спорту України і вже вигравала Олімпіади, чемпіонати світу та Європи, Кубки світу.

 

Ще одну "бронзу" для України принесла 32-річна борчиня Алла Черкасова, - раніше вона вже неодноразово ставала призером чемпіонатів світу та Європи. Все добре у спортсменки не тільки з професійною кар'єрою, а й з особистим життям, судячи з її фото з чоловіком і сином.

І ще одна борчиня принесла бронзову медаль Україні - 22-річна Ірина Коляденко. Вона з малих років займалася боротьбою, через що, незважаючи на молодість, має вже значний список нагород.

Олімпіада: онлайн-трансляція 14-го ігрового дня

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Валерія Куценко
Автор: Валерія Куценко
Перегляди: 53

Все по темі:

Элина Свитолина, Олимпиада, Анастасия Савчук, Алла Черкасова, Марта Федина, Дарья Билодид, Анжелика Терлюга, Ирина Коляденко, Олімпійські ігри, Олена Костевич.
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