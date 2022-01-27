Итоги дня 27 января: стрельба в Днепре, коронавирусный "рекорд"

Вечерний дадйжест главных событий 27 января.

Коронавирус в Украине

В Украине зафиксирован рекорд по новым случаям COVID-19

Количество выявленных за сутки случаев коронавируса в Украине по состоянию на четверг, 27 января, побило рекорд за все время пандемии. За минувшие сутки в стране подтвердили более 32 тысяч инфицированных.

Несмотря на это, власти не видят повода вводить общенациональный локдаун.

Расстрел в Днепре

Артемий Рябчук убил пятерых человек в Днепре

В Днепре в ночь на четверг, 27 января, в районе Южного машиностроительного завода военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук из автомата расстрелял своих сослуживцев и скрылся с места преступления.

В результате стрельбы пять человек погибли на месте и еще пять получили ранения.

Рябчук сбежал с места преступления, однако позже сам сдался и был задержан полицией.

Парню вручили подозрения по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия.

"Телеграф" связался по телефону со старостой села Броска – Светланой Москвич и узнал от нее некоторые факты из жизни семьи Рябчуков. Она рассказала, что парня считали адекватным, хотя другая односельчанка заявила, что тот не находил контакта со сверстниками и мог вести себя по отношению к ним весьма агрессивно

Глава Нацгвардии сложил полномочия

Николай Балан ушел в отставку

Глава Национальной гвардии Украины Николай Балан после стрельбы в Днепре подал в отставку. Тем временем в Госбюро расследований заявили, что по факту расстрела нацгвардейцев было открыто уголовное производство о служебной халатности руководства НГУ

Эпопея с Шевченко в сборной Польши завершена

Андрей Шевченко не смог расторгнуть контракт с "Дженоа"

Уволенный из "Дженоа" Андрей Шевченко, который был близок к подписанию контракта со сборной Польши, не сумел договориться о расторжении контракта с генуэзцами и не станет во главе польской национальной команды.