Обращение Марченко к принцу насмешило соцсети: "Она реально по мемам одевается"

Жена Медведчука продолжает обращаться до мировых лидеров.

В субботу, 16 апреля, жена Виктора Медведчука Оксана Марченко попыталась надавить на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а затем опубликовала новое видеообращение — на этот раз к принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале супруги нардепа.

"Ваша королевская высокость, женщина, горячо любящая и беспокоящаяся будущим ее мужа, умоляет вас о помощи! Виктора задержали по исключительно политическим причинам, и его держат в бесчеловечных условиях. Его жизни угрожает смертельная опасность. Ваше королевское высочество, ваша страна и вы лично исторически имеете тесные связи с Великобританией. И вы тот, у кого есть власть решать вопрос такого толка в Лондоне, и прошу убедить Бориса Джонсона, чтобы он заставил президента Владимира Зеленского обменять моего мужа на двух британских военнопленных, захваченных российскими военными в Мариуполе. Я умоляю вас использовать свою силу и влияние!", — заявила Марченко.

В сети со смехом восприняли обращение Марченко к принцу Саудовской Аравии, отметив, что она стала одеваться по мемам, которые появились после обращения Оксаны к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В сети отреагировали на обращение Оксаны Марченко к принцу Саудовской Аравии

Мем про Оксану Марченко, которая обращается к лидерам разных государств становится пророческим

Напомним, 12 апреля стало известно, что СБУ поймала беглого Медведчука. Примечательно, что в момент задержания скандальный политик был одет военную форму. Позже в сети появилось видеообращение Оксаны Марченко к Зеленскому и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. К слову, президент Украины хочет обменять нардепа на пленных солдат.

Добавим, что Медведчука в Украине подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Депутат находился под домашним арестом, однако после полномасштабного вторжения рф в Украину он сбежал. Марченко покинула Украину до начала полномасштабной агрессии рф.