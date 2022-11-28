Война — день 278: россияне штурмуют Бахмут, угроза нового ракетного удара по Украине

Оперативно о главном 28 ноября

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 278 дней. Наиболее активные боевые действия, как и прежде, происходят на Бахмутском направлении, где оккупанты пытаются завалить телами украинских защитников, однако увеличение интенсивности столкновений фиксируется и в направлении Сватово. Из-за неудач в Херсоне оккупанты начали опасаться за судьбу Крыма, а потому безжалостно обстреливают мирные города, при этом во власти предупреждают, что в ближайшее время россияне могут вновь нанести очередной массированный ракетный удар, чтобы вывести энергосеть из строя.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В сети появилась информация о том, что на военный аэродром Энгельс в Саратовской области были переброшены пять стратегических бомбардировщиков Ту-95, что может свидетельствовать о подготовке нового массового ракетного удара по Украине.

Напомним, о том, что происходило 25 ноября можно узнать в трансляции: Война — день 275: блэкаута удалось избежать, в дома украинцев возвращаются свет, газ и вода.

Информация за 26 ноября доступна в сводке: Война — день 276: россияне штурмуют Бахмут, но испытывают большие проблемы в тылах

О происходившем 27 ноября читайте в материале: Война — день 277: оккупанты заваливают телами Бахмут и продолжают ракетный террор