Война — день 385: продолжение штурма Бахмута и скандал из-за сбитого американского БПЛА

Оперативно о главном 15 марта

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 385 дней. Оккупантам все еще не удается окружить или захватить Бахмут несмотря на то, что в этом районе они сконцентрировали основные усилия, а согласно заявлениям военного руководства Украины сдавать город никто не будет. Таким образом анонсированное российское наступление захлебывается по всем направлениям и особенно это заметно на юге нашей страны.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 15 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В российском Белгороде опять что-то взорвалось, а в местных телеграм-каналах появились кадры неизвестного объекта пролетающего над городом.

Информация за 12 марта доступна в сводке: Война — день 382: оккупанты усилили давление на Бахмут, а Украина готовит ответный удар

С данными за 13 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 383: оккупанты "застряли" в Бахмуте, но усиливают обстрелы

О происходившем 14 марта читайте в материале: Война — день 384: оккупанты пытаются прорваться к центру Бахмута и готовятся к новому ракетному удару