Война — день 520: оккупанты продолжают атаки, не в силах сдержать контрнаступление ВСУ

Рассказываем оперативно о главном за сутки

В пятницу, 28 июля, идет уже 520 день с момента полномасштабного вторжения россии в Украину. Несмотря на все атаки рф дронами и ракетами, Вооруженные силы Украины медленно, но уверенно возвращают все оккупированные земли, — в частности, накануне вернули важную вершину на южном направлении.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 ВСУ зачищают освобожденное Старомайорское в Донецкой области, — рассказала заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

Кроме того, продолжается постепенное продвижение к югу от Бахмута, идут бои в населенных пунктах Курдюмовка, Клищиевка и Андреевка. Также постепенное, но уверенное наступление наших военных происходит на южных направлениях – Мелитопольском и Бердянском.

Старомайорское на карте боевых действий 28.07.2023

О том, что происходило 25 июля, читайте в материале: Война — день 517: ВСУ готовятся увеличить темпы наступления, а оккупанты продолжают террористические атаки

Информацию за 26 июля смотрите по ссылке: Война — день 518: ВСУ продолжают контрнаступление, а оккупанты минируют Черное море

С данными за 27 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 519: ВСУ продвигаются на трех направлениях, а оккупанты атакуют города дронами и ракетами