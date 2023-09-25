Война — день 579: ВСУ "перемалывают" оккупантов на фронтах, а в глубоком тылу россиян все чаще звучит "бавовна"

Оперативно о главном за сутки

Сражения на различных участков фронта между Силами обороны Украины и оккупационными войсками продолжаются. О каком-либо продвижении вперед россиян не сообщается, однако есть данные о значительных потерях у них в живой силе и технике. Также все чаще и больше приходит сообщений о взрывах на военных объектах в российском глубоком тылу.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 25 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Тульской области рф местные паблики сообщают о взрывах.

Сообщается о работе ПВО в оккупированном Севастополе.

Информацию за 22 сентября смотрите по ссылке: Война — день 576: уничтожен штаб Черноморского флота рф, но россияне продолжают обстрелы

С данными за 23 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 577: оккупанты страдают от шквала "бавовны", но не прекращают атак

О том, что происходило 24 сентября, читайте в материале: Война — день 578: ВСУ готовятся к новому прорыву, а оккупанты копят ракеты для новых ударов