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COVID-19 на Херсонщине: Медики зарегистрировали смерть мужчины с подозрением на коронавирус

COVID-19 на Херсонщине: Медики зарегистрировали смерть мужчины с подозрением на коронавирус
14:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением вируса в Украине на Херсонщине скончался мужчина, вероятно заболевший коронавирусом.

На Херсонщине умер житель Геническа, в отношении которого есть подозрение на коронавирус.

Об этом в Facebook сообщил директор Департамента здравоохранения Херсонской облгосадминистрации Виктор Короленко. 

"Вчера, 28 марта, с признаками сердечной недостаточности в Геническую районную больницу поступил мужчина 1975 года рождения. Пациент был в очень тяжелом состоянии. К сожалению, спасти его не удалось. Быстрый тест на коронавирус дал положительный результат. Также отобраны материалы для лабораторного исследования на наличие коронавируса. Ждем подтверждения или опровержения диагноза ", - написал он.

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По словам Короленко, пока соответствующие службы проявляют всех контактных лиц умершего, чтобы в случае подтверждения диагноза оперативно отреагировать. 

В разговоре он сообщил, что мужчина был доставлен в больницу с сердечной недостаточностью и пневмонией. Шесть часов его спасали в реанимации.

По словам Короленко, мужчина не был за границей и не контактировал с жительницей Геническа, у которой - первой в области - диагностировали коронавирус, она пока госпитализирована и проходит лечение.

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Нужно отметить, что ранее в СМИ появилась информация о смерти мужчины от коронавируса - со ссылкой на другой пост Короленко, который сейчас удален. Сам руководитель департамента утверждает, что такого поста не писал, а его страницу в соцсети сломали. 

"Сломали страницу, я обратился в СБУ", - заявил Короленко.

Как сообщалось ранее, в городе Геническ подтверждена коронавирусная инфекция у молодой женщины, которая, по информации СМИ, вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов. В городе установили блокпосты, все, кто контактировал с больной, находятся на самоизоляции, медики, которые с ней контактировали - на обсервации. 

Напомним:

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Украина, Херсон, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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