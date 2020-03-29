COVID-19 на Херсонщине: Медики зарегистрировали смерть мужчины с подозрением на коронавирус

Новости Украины:В связи с распространением вируса в Украине на Херсонщине скончался мужчина, вероятно заболевший коронавирусом.

На Херсонщине умер житель Геническа, в отношении которого есть подозрение на коронавирус.

Об этом в Facebook сообщил директор Департамента здравоохранения Херсонской облгосадминистрации Виктор Короленко.

"Вчера, 28 марта, с признаками сердечной недостаточности в Геническую районную больницу поступил мужчина 1975 года рождения. Пациент был в очень тяжелом состоянии. К сожалению, спасти его не удалось. Быстрый тест на коронавирус дал положительный результат. Также отобраны материалы для лабораторного исследования на наличие коронавируса. Ждем подтверждения или опровержения диагноза ", - написал он.

По словам Короленко, пока соответствующие службы проявляют всех контактных лиц умершего, чтобы в случае подтверждения диагноза оперативно отреагировать.

В разговоре он сообщил, что мужчина был доставлен в больницу с сердечной недостаточностью и пневмонией. Шесть часов его спасали в реанимации.

По словам Короленко, мужчина не был за границей и не контактировал с жительницей Геническа, у которой - первой в области - диагностировали коронавирус, она пока госпитализирована и проходит лечение.

Нужно отметить, что ранее в СМИ появилась информация о смерти мужчины от коронавируса - со ссылкой на другой пост Короленко, который сейчас удален. Сам руководитель департамента утверждает, что такого поста не писал, а его страницу в соцсети сломали.

"Сломали страницу, я обратился в СБУ", - заявил Короленко.

Как сообщалось ранее, в городе Геническ подтверждена коронавирусная инфекция у молодой женщины, которая, по информации СМИ, вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов. В городе установили блокпосты, все, кто контактировал с больной, находятся на самоизоляции, медики, которые с ней контактировали - на обсервации.

Напомним: