Главные события 8 декабря: Отказ УПЦ МП от Объединительного собора и протестующая Европа

Новости Украины: Глава УПЦ МП вернул приглашение на Объединительный собор. Массовые протесты "желтых жилетов".

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Онуфрий вернул приглашение на Объединительный собор обратно Вселенскому патриарху

Глава УПЦ МП проигнорировал письмо Вселенского патриарха Варфоломея с призывом принять участие в Объединительном соборе.

"Предстоятель УПЦ, ознакомившись с содержанием этого письма, вложил его в конверт и отправил по почте адресату обратно, то есть в Стамбул", - сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ (МП) в субботу.

Узнав о данном действии, ряд епископов поступили аналогичным образом.

По итогу проведенного накануне, 7 декабря, Синода стало известно, что УПЦ МП запрещает своим представителям присутствовать на Объединительном соборе.

Протестующая Европа

Во Франции с 17 ноября проходят акции протестного движения "желтые жилеты". Активисты требуют снижения цен на топливо, пересмотра налоговой политики и отставки президента Эммануэля Макрона.

По состоянию на полдень по местному времени на улицах Франции было зафиксировано около 31 тысячи "желтых жилетов". Для обеспечения правопорядка было привлечено около 90 тысяч правоохранителей.

В ходе столкновений полиции пришлось прибегнуть к применению слезоточивого газа и водометов. Также сообщается о многочисленных раненных по обе стороны баррикад.

Протестное движение также поддержали жители Нидерландов, однако там демонстрации прошли в мирном ключе. В отличие от Бельгии, где протестующие прибегли к насильственным действиям и вандализму.

Ситуацию прокомментировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, упрекнувший Европу в "провале урока демократии", а также президент США Дональд Трамп, посоветовавший "вернуть деньги людям".

Подобного рода акция также прошла в Венгрии, где тысячи граждан прошлись по улицам Будапешта с призывами отменить "рабский закон".