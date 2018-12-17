Скачать
Понедельник, 17.12.2018
В украинских газохранилищах сократились запасы газа
В украинских газохранилищах сократились запасы газа
Итоги 16 декабря: пресс-конференция Порошенко и первая литургия УПЦ
Итоги 16 декабря: пресс-конференция Порошенко и первая литургия УПЦ
Барселона разгромила Леванте 5:0 (Видео голов)
Барселона разгромила Леванте 5:0 (Видео голов)
Сегодня отмечают день памяти святой великомученицы Варвары
Сегодня отмечают день памяти святой великомученицы Варвары

Итоги 16 декабря: пресс-конференция Порошенко и первая литургия УПЦ

Итоги 16 декабря: пресс-конференция Порошенко и первая литургия УПЦ
08:33 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Петр Порошенко провел пресс-конференцию, приуроченную итогам года. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор. Украинский пловец Михаил Романчук выиграл "золото" на чемпионате мира на "короткой воде". Такими были главные новости в воскресенье, 16 декабря, в Украине и мире.

___________________________________________________________________________________________________

Итоговая пресс-конференция от Петра Порошенко

16 декабря Президент Украины Петр Порошенко провел двухчасовую пресс-конференцию, приуроченную итогам года. Глава государства успел ответить на вопрос более 36 украинских и зарубежных журналистов. Среди них были и вопросы, от конкретных ответов на которые Порошенко уклонился.

В начале своего выступления глава государства рассказал о телефонном разговоре с Вселенским патриархом. Варфоломей подтвердил, что Томос украинской церкви будут вручать 6 января, на украинский Сочельник.

 

Прокомментировал лидер государства также провокации со стороны РПЦ, которые там осуществляли для того, чтобы процесс получения автокефалии украинской церкви сорвался.

Порошенко отметил, что впервые за 27 лет представителей всех украинских церквей удалось посадить за один стол переговоров. При этом, говорит он, было не менее 5 случаев, когда переговоры заходили в тупик.

Глава государства отметил, что в вопросе освобождения украинцев, находящихся в плену РФ, Путин руководствуется только личными убеждениями. Именно это, по его словам, объясняет отсутствие результатов через более чем год попыток освободить украинцев, находящиеся за российской решеткой.

Порошенко рассказал, почему Путин избегает разговора

"Он не желает их освободить. Захотел – освободил. Захотел – нет. Это не зависит от тех, кто сидит в рамках трехсторонней контактной группы. Это не зависит от лидеров мира. Это зависит от одного человека",– сказал Порошенко. Кроме того, Порошенко говорит, что знает – Медведчук от Путина. По словам гаранта, он на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе фактически представлял президента РФ.

Порошенко готов внести в Раду вопрос относительно крымскотатарской автономии

А вот на вопрос о том, будет ли он баллотироваться на второй срок на предстоящих президентских выборах, Порошенко ответить не захотел. Однако при этом отметил, что у него пока оппонентов нет. Что касается военного положения – его продлевать не будут, если Россия не решится на полномасштабное вторжение.

Митрополит ПЦУ Епифаний отслужил первую литургию

Новоизбранный митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) отслужил первую литургию в качестве предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины. Литургия прошла в Михайловском соборе в Киеве.

Митрополит Епифаний назвал Михайловский Златоверхий собор кафедральным собором Православной церкви Украины.

Стали известны детали Объединительного собора

Не София Киевская

Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

В воскресенье, 16 декабря, в Михайловском соборе в Киеве началась первая служба Епифания на новой должности – председателя Единой поместной православной церкви.

"Мы стремимся, чтобы кафедральным собором единой украинской православной церкви был древний храм киевских митрополитов – София Киевская. Но мы понимаем, насколько этот памятник дорог для нашего украинского народа",– отметил он после литургии.

Епифаний обосновал свое решение тем, что церковь "самостоятельно не сможет заниматься этой величественной достопримечательностью".

"Золото" Украины

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл "золото" на чемпионате мира на "короткой воде" в китайском городе Ханчжоу.

Спортсмен преодолел заплыв на 1500 метров вольным стилем в "короткой воде" (длина бассейна – 25 метров) за 14 минут 9,14 секунды. На последних метрах дистанции украинец опередил титулованного итальянского пловца Грегорио Палтриньери.

Своим результатом украинец установил новый рекорд чемпионата.

Саломе Зурабишвили вступила в должность президента Грузии

В Грузии состоялась церемония инаугурации пятого президента страны Саломе Зурабишвили. На церемонии присутствовали 1800 гостей, среди которых президент Армении Армен Карапетян и экс-президент Франции Николя Саркози. Пост президента Саломе Зурабишвили будет занимать следующие шесть лет.

В Египте обнаружили нетронутую гробницу возрастом 4400 лет

В Египте археологи нашли нетронутую гробницу с исключительно хорошо сохранившимися рисунками. Гробница была обнаружена к югу от Каира, она не подверглась актам мародерства.

Гробница была обнаружена в Саккаре и принадлежала 5 династии фараонов, правившей примерно 4400 лет назад.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УПЦ, Михаил Романчук, Итоги дня, Главные новости, Митрополит Епифаний, Главные новости 16 декабря, Итоги 16 декабря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник
02 Сегодня отмечают день памяти святой великомученицы Варвары
03 Эксперты назвали самые ржавеющие автомобили
04 Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Мелания Трамп похвасталась стройной фигурой в обтягивающем платье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (10.12 - 16.12)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Евро и доллар упали в цене: НБУ опубликовал курс валют на 17 декабря
Евро и доллар упали в цене: курс валют от НБУ
Падение Су-27 на Житомирщине: появились фото с места катастрофы
Падение Су-27: появились фото с места катастрофы
Мисс Вселенная 2018: названо имя победительницы конкурса
Мисс Вселенная 2018: названо имя победительницы конкурса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь