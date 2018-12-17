Итоги 16 декабря: пресс-конференция Порошенко и первая литургия УПЦ

Новости Украины: Петр Порошенко провел пресс-конференцию, приуроченную итогам года. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор. Украинский пловец Михаил Романчук выиграл "золото" на чемпионате мира на "короткой воде". Такими были главные новости в воскресенье, 16 декабря, в Украине и мире.

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Итоговая пресс-конференция от Петра Порошенко

16 декабря Президент Украины Петр Порошенко провел двухчасовую пресс-конференцию, приуроченную итогам года. Глава государства успел ответить на вопрос более 36 украинских и зарубежных журналистов. Среди них были и вопросы, от конкретных ответов на которые Порошенко уклонился.

В начале своего выступления глава государства рассказал о телефонном разговоре с Вселенским патриархом. Варфоломей подтвердил, что Томос украинской церкви будут вручать 6 января, на украинский Сочельник.

Прокомментировал лидер государства также провокации со стороны РПЦ, которые там осуществляли для того, чтобы процесс получения автокефалии украинской церкви сорвался.

Порошенко отметил, что впервые за 27 лет представителей всех украинских церквей удалось посадить за один стол переговоров. При этом, говорит он, было не менее 5 случаев, когда переговоры заходили в тупик.

Глава государства отметил, что в вопросе освобождения украинцев, находящихся в плену РФ, Путин руководствуется только личными убеждениями. Именно это, по его словам, объясняет отсутствие результатов через более чем год попыток освободить украинцев, находящиеся за российской решеткой.

"Он не желает их освободить. Захотел – освободил. Захотел – нет. Это не зависит от тех, кто сидит в рамках трехсторонней контактной группы. Это не зависит от лидеров мира. Это зависит от одного человека",– сказал Порошенко. Кроме того, Порошенко говорит, что знает – Медведчук от Путина. По словам гаранта, он на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе фактически представлял президента РФ.

А вот на вопрос о том, будет ли он баллотироваться на второй срок на предстоящих президентских выборах, Порошенко ответить не захотел. Однако при этом отметил, что у него пока оппонентов нет. Что касается военного положения – его продлевать не будут, если Россия не решится на полномасштабное вторжение.

Митрополит ПЦУ Епифаний отслужил первую литургию

Новоизбранный митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) отслужил первую литургию в качестве предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины. Литургия прошла в Михайловском соборе в Киеве.

Митрополит Епифаний назвал Михайловский Златоверхий собор кафедральным собором Православной церкви Украины.

Не София Киевская

Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

В воскресенье, 16 декабря, в Михайловском соборе в Киеве началась первая служба Епифания на новой должности – председателя Единой поместной православной церкви.

"Мы стремимся, чтобы кафедральным собором единой украинской православной церкви был древний храм киевских митрополитов – София Киевская. Но мы понимаем, насколько этот памятник дорог для нашего украинского народа",– отметил он после литургии.

Епифаний обосновал свое решение тем, что церковь "самостоятельно не сможет заниматься этой величественной достопримечательностью".

"Золото" Украины

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл "золото" на чемпионате мира на "короткой воде" в китайском городе Ханчжоу.

Спортсмен преодолел заплыв на 1500 метров вольным стилем в "короткой воде" (длина бассейна – 25 метров) за 14 минут 9,14 секунды. На последних метрах дистанции украинец опередил титулованного итальянского пловца Грегорио Палтриньери.

Своим результатом украинец установил новый рекорд чемпионата.

Саломе Зурабишвили вступила в должность президента Грузии

В Грузии состоялась церемония инаугурации пятого президента страны Саломе Зурабишвили. На церемонии присутствовали 1800 гостей, среди которых президент Армении Армен Карапетян и экс-президент Франции Николя Саркози. Пост президента Саломе Зурабишвили будет занимать следующие шесть лет.

В Египте обнаружили нетронутую гробницу возрастом 4400 лет

В Египте археологи нашли нетронутую гробницу с исключительно хорошо сохранившимися рисунками. Гробница была обнаружена к югу от Каира, она не подверглась актам мародерства.

Гробница была обнаружена в Саккаре и принадлежала 5 династии фараонов, правившей примерно 4400 лет назад.