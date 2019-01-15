Итоги 14 января: Смерть мэра Гданьска, пожар в лавре и встреча Лукашенко и Медведчука

Новости Украины: 14 января больнице скончался мэр Гданьска, на которого накануне было совершено нападение. Появился полный текст Томоса. Денисова так и не смогла встретиться с Москальковой. В Киево-Печерской лавре произошел пожар. Такими были главные новости понедельника, 14 января, в Украине и мире.

Убийство мэра Гданьска

Мэр польского Гданьска 53-летний Павел Адамович, на которого накануне напали с ножом, умер в больнице, не приходя в сознание.

Врачи оперировали его пять часов и подключали к аппарату искусственного дыхания.

В понедельник, 14 января, около 14:30 по местному времени чиновник умер в больнице. Причиной его смерти стало сильное повреждение и нефункционирование многих органов.

Подозреваемый в нанесении ножевого ранения задержан

Павел Адамович был мэром Гданьска в течение 21 года. У него осталась жена и двое детей.

После этого тысячи людей в Польше вышли на молчаливые митинги против насилия. Да, мэр Варшавы Рафал Тшасковський пригласил жителей польской столицы на встречу во Дворце культуры и науки. Информация о ней появилась еще до того, как стала известна печальная весть о смерти Адамовича в больнице. Подобные встречи проходят во многих городах Польши. Люди зажгли свечи под лозунгом "Стоп ненависть".

К слову, Тшасковський объявил три дня траура (с 15 по 17 января) в память о погибшем коллеге из Гданьска.

"Я принял решение, что Варшава будет чтить память мэра Павла Адамовича, который скончался сегодня, трехдневным трауром 15-17 января", – написал Тшасковский в Twitter.

Люди пришли на службу в церковь после известия о смерти Адамовича

Добавим, что президент Польши Анджей Дуда тоже заявил, что объявит день траура по всей республике в связи с убийством Адамовича.

"Я объявлю национальный траур в день, выбранный семьей как день похорон Павла Адамовича",– заявил Дуда.

Пожар в Киево-Печерской лавре

14 января на территории Киево-Печерской лавры вспыхнул пожар. Загорелась одно из зданий на территории архитектурного комплекса. Огонь был достаточно серьезным, поскольку густым черным дымом была охвачена вся святыня.

По словам спасателей, горело приблизительно 200 квадратных метров здания. Двухэтажное здание, где произошел пожар, принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры.

"Предварительно, пожар начался в одной из комнат на 2-м этаже с последующим распространением огня на кровлю",– рассказали в ГСЧС.

Как сообщила спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага, здание – недействующее, в нем проходила реконструкция. Из-за пожара приостановили движение троллейбусов маршрута №38, которые курсировали в направлении Киево-Печерской лавры.

Только через 3 часа пожар удалось полностью погасить."В 20 часов 07 минут пожар в двухэтажном здании по ул. Лаврская, 23 ликвидировано", – сообщили чрезвычайники.

Встреча Лукашенко и Медведчука

Лидер Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой пророссийской организации "Украинский выбор – право народа" Виктором Медведчуком. Политики поговорили об Украине и необходимости "скорейшего урегулирования конфликта" на Донбассе.

Лукашенко утверждает, что ему важно услышать позицию Медведчука относительно событий, которые разворачиваются в Украине.

"Это недоразумение, иначе не назовешь, надо заканчивать. Братские республики, народы... Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками",– заявил Лукашенко.

Кроме того, президент Беларуси отметил, что знает позицию Медведчука о так называемой "нормализации ситуации между Россией и Украиной".

"Вы владеете информацией о политике этой внутренней политической кухни, которая сейчас разворачивается. С точки зрения нашего дальнейшего поведения – Беларуси – нам очень важна ваша информация. Вы должны меня как-то сориентировать в этой ситуации", – заявил Лукашенко Медведчуку

Москалькова не захотела встречаться с Денисовой

Уполномоченная России по правам человека Татьяна Москалькова отменила встречу с украинской омбудсвумен Людмилой Денисовой, которая должна была состояться сегодня, 14 января. Да, представитель РФ написала в СМС-сообщении, что якобы имеет срочную внеплановую командировку.

По ее словам, Москалькова написала ей СМС-сообщение, в котором отметила, что "вынуждена уехать в срочную внеплановую командировку и вернется поздно вечером". Завтра, 15 января, представитель РФ улетает в Узбекистан.

"То есть все наши предварительные договоренности по поводу конфиденциального обсуждения важных для нас вопросов не имеют для Уполномоченного РФ никакого значения",– отметила Денисова.

Более того, украинская правозащитница напомнила, что следственное управление ФСБ РФ требует у Лефортовского суда Москвы провести в закрытом режиме заседание о продлении срока содержания под стражей военнопленных украинских моряков.

"Зачем это делается, если скрывать нечего, не понятно. Однако теперь точно понятно, почему отменена встреча с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой", – отметила украинская омбудсвумен.

Как подорожали продукты за год

Госстат опубликовал данные, которые свидетельствуют, что в 2018 году некоторые группы продуктов в Украине подорожали в несколько раз.

Так, среди продовольственных товаров больше всего подорожали овощи. Вдвое больше, чем уровень общей инфляции, выросли цены на хлеб. Кроме того, значительно дороже стали сигареты.

ГПУ обвинила экс-министра обороны в многомиллионных убытках

Бывшему министру обороны Дмитрию Саламатину объявили подозрение в государственной измене и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах. Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ объявлено подозрение бывшему министру обороны Украины Саламатину Д.А. об участии в составе преступной организации В. Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением и совершения государственной измены в интересах Российской Федерации, подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины путем совершения умышленных действий, направленных на вытеснение Украины из мировых рынков оружия в пользу РФ", - написал Луценко.

Текст Томоса

Вселенский патриархат в Стамбуле опубликовал 14 января текст Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Текст документа опубликован на английском, греческом и украинском языках.

Ознакомиться с полным текстом можно на официальном сайте Вселенского патриархата.

"Единодушно определяем и провозглашаем, чтобы вся православная церковь, расположенная в пределах политически сформированного и полностью независимого государства Украина вместе с священными митрополиями, архиепископиями, епископиями, монастырями, приходами и всеми в них церковными учреждениями (...), была отныне канонически автокефальной, независимой и самоуправленческой", – говорится в тексте Томоса.