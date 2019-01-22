Итоги 21 января: Пожар на судах у Керченского пролива, переговоры по газу и дебаты в ПАСЕ

Новости Украины: Возле Керченского пролива загорелось два судна, шедших под флагом Танзании. ПАСЕ большинством голосов приняло решение о дебатах с принятием резолюции о последствиях агрессии Кремля против Украины. В Одессе рядом с рестораном прогремел взрыв. Возобновились газовые переговоры Украина-ЕС-Россия. Такими были главные новости 21 января в Украине и мире.

Смертельный пожар судов у Керченского пролива

Вечером 21 января вблизи Керченского пролива загорелось два судна "Канди" и "Маэстро", которые шли под флагом Танзании. К спасательной операции в РФ привлекли 10 кораблей. На борту "Канди" находилось 17 человек, из них 9 – граждане Турции, 8 – граждане Индии, а на борту "Маэстро" – 14 человек, в том числе 7 граждан Турции и 7 граждан Индии.

Пожар на судах вблизи Керченского пролива: смотрите видео

"Мы получили информацию, что на одном из двух судов, которые располагались рядом, видимо, шла перевалка топлива, произошел хлопок со вспышкой. Сначала пожар заметили на одном судне, а затем огонь перекинулся на другое",– отметили в Росморречфлоте.

По последней информации, в результате инцидента погибло по меньшей мере 10 человек, вместе с тем 14 моряков удалось спасти. Судьба семи человек остается неизвестной.

Суда, которые загорелись у Керченского пролива, шли под флагом Танзании

Как пишут российские СМИ, причиной трагедии могло стать нарушение техники безопасности при передаче топлива с одного судна на другое.

Определяющие для Украины дебаты в ПАСЕ

Руководящий орган (Бюро) Парламентской ассамблеи Совета Европы решил 24 января провести дебаты относительно агрессии Кремля на Азове. Также во время мероприятия будет принята соответствующая резолюция, которая будет иметь название "Рост напряжения вокруг Азова и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности".

Известно, что заседание Бюро проходило в закрытом режиме. Однако по данным его участников, подавляющее большинство депутатов поддержали вынесение вопроса в зал в формате "срочных дебатов", что предполагает принятие резолюции.

Окончательное же решение о "срочных дебатах" должен принять сессионный зал, и обычно ее утверждение является формальным.

Резонансный взрыв в Одессе

Днем 21 января в Одессе в Ванном переулке близ ресторана "Арт-Шат" прогремел взрыв, в результате чего один человек пострадал, однако от дальнейшей госпитализации отказался.

По информации местного издания "Думская", это могла быть имитация покушения на известного одесского застройщика Олега Невзорова, который собственно проходил мимо заведение со своим знакомым.

Как рассказал начальник полиции Одесской Дмитрий Головин, по предварительным данным, сработало устройство, мощность которого составляет около 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

По его словам, заряжена взрывчатка была или пиротехнической смесью, или порохом. В то же время взрыв был осуществлен радиоуправляемым устройством без поражающего элемента.

Кроме того, главный милиционер Одесской области отметил, что правоохранители имеют несколько рабочих версий относительно взрыва.

"Одна из версий связана с делом жилого комплекса "Золотой берег" – известного в городе долгостроя, на проблеме которого неоднократно подчеркивали общественные активисты", – констатировал руководитель ГУ ЧП в Одесской области.

Украина и Израиль договорились о зоне свободной торговли

Первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив подписал соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем. С момента вступления в силу документа будут отменены ввозные пошлины для около 80% украинских промышленных товаров.

На церемонии подписания соглашения присутствовали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Возобновились газовые переговоры Украина-ЕС-Россия

В Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры. Главной темой встречи представителей РФ, Украины и Еврокомиссии стали перспективы транзита газа через территорию Украины после 2019 года. ЕК предложила России и Украине обсудить трансевразийский проект транзита газа, сроком действия более чем на 10 лет, с объемами, которые бы оправдывали инвестиции в модернизацию газотранспортной системы.

Объявлен в розыск предполагаемый организатор убийства Гандзюк

Служба безопасности Украины объявила в розыск криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Левину предъявлены подозрения по ч.2 п.4, п.6, п.11, п.12 ст. 115 (организация заказного убийства, осуществленного с особой жестокостью, с корыстными мотивами, группой лиц) Уголовного кодекса. Получено разрешение суда на его задержание.

Украина лишилась мест в двух комитетах ПАСЕ

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы изменило правила формирования комитетов, что привело к лишению Украины мест в некоторых из них. Так, украинских делегатов больше нет в комитетах по вопросам регламента и по вопросам избрания судей ЕСПЧ.

Китай признал незаконным выращивание ГМО-детей

Китайские власти заявили, что возлагают на ученого Хэ Цзянькуя (He Jiankui) полную ответственность за создание первых в мире генетически отредактированных детей. Об этом сообщает Naked Science.

"Девочки-близняшки и мать с еще не родившимся ребенком находятся под пристальным наблюдением врачей, а сам ученый, проводивший эксперимент, как заявляют власти, будет наказан", - говориться в сообщении. О своем достижении он объявил еще в ноябре прошлого года, после чего власти занялись расследованием этого дела.