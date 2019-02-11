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Понедельник, 11.02.2019
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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (04.02 - 10.02)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (04.02 - 10.02)
08:09 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 4 по 10 февраля 2019 года.

Запрос "Барселона Реал" (более 100 тыс. поисков)

6 февраля Барселона принимал Реал в рамках первого матча 12 финала Кубка Испании.

Запрос "З днем ангела Оксана" (100 тыс. поисков)

6 февраля отмечали день ангела всех Оксан.

Запрос "Сергей Юрский" (более 50 тыс. поисков)

Умер Сергей Юрский, известный советский актер, сыгравший в таких легендарных фильмах, как "Любовь и голуби", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.

Запрос "MARUV" (более 50 тыс. поисков)

Первый полуфинал Национального отбора на "Евровидение 2019" состоялся 9 февраля.  В отборе выступила украинская певица MARUV.

Запрос "Янукович" (более 20 тыс. поисков)

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что страны Европейского Союза обманули его в 2014 году.

Запрос "Супрун" (более 20 тыс. поисков)

Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Запрос "Биатлон" (более 20 тыс. поисков)

В канадском Кэнморе не без эксцессов проходил 7-й этап Кубка мира по биатлону.

Запрос "Китайский Новый год" (более 20 тыс. поисков)

С 5 по 20-е февраля в Китае отмечают Новый год-2019 по Восточному календарю.

Запрос "Атлетико Мадрид – Реал Мадрид" (более 20 тыс. поисков)

9 февраля в рамках матча 23-го тура чемпионата Испании Реал в мадридском дерби обыграл Атлетико.

Запрос "Сичеславская область" (более 10 тыс. поисков)

Верховная Рада Украины направила в Конституционный суд для получения выводов депутатский законопроект о внесении изменений в ст.133 Конституции относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Запрос "Похороны Децл" (более 10 тыс. поисков)

Знаменитый российский рэпер Децл (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) скончался в возрасте 35 лет.

Запрос "Эмилиано Сала" (более 10 тыс. поисков)

Нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала официально признан погибшим при крушении самолета во время перелета над Ла-Маншем

Запрос "Ариана Гранде thank u, next" (более 5 тыс. поисков)

25-летняя американская певица Ариана Гранде продолжает покорять поклонников новыми песнями и клипами. Так, одни из последних работ звезды 7 rings и Thank u, next за считанные дни стали хитами. А на днях артистка представила провокационный клип на песню Break Up With Your Girlfriend

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Все по теме:

Виктор Янукович, Google, Биатлон, ФК Реал, ФК Атлетико М, Сергей Юрский, Барселона - Реал, Китайский новый год, Ариана Гранде, Google Поиск, Google Тренды, Атлетико – Реал, Google тренды недели, Сичеславская область, Эмилиано Сала, MARUV.
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