Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.02 - 24.02)

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 18 по 24 февраля 2019 года.

Запрос "Стив Ирвин" (более 500 тыс. поисков)

В пятницу, 22 февраля, на стартовой странице поисковика Google появился дудл в честь дня рождения Стива Ирвина.

Запрос "MARUV" (более 200 тыс. поисков)

Певица MARUV выиграла национальный отбор на Евровидение-2019.

Запрос "Карл Лагерфельд" (более 200 тыс. поисков)

Немецкий дизайнер, художественный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд скончался на 86-м году жизни.

Запрос "Динамо Олимпиакос" (более 170 тыс. поисков)

Динамо удержало победу над Олимпиакосом и вышло в 1/8 финала Лиги Европы.

Запрос "Samsung S10" (более 50 тыс. поисков)

В Сан-Франциско компания Samsung провела презентацию флагмана Galaxy S10.

Запрос "Айнтрахт Франкфурт – Шахтёр Донецк" (более 50 тыс. поисков)

Шахтер крупно уступил Айнтрахту и покинул розыгрыш Лиги Европы.

Запрос "Ливерпуль Бавария" (более 50 тыс. поисков)

Во вторник, 19 февраля, Ливерпуль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов принял на своем поле Баварию.

Запрос "Барселона" (более 50 тыс. поисков)

Каталонская Барселона провела первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона.

Запрос "Атлетико Ювентус" (более 50 тыс. поисков)

"Атлетико" нанес поражение "Ювентусу" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Запрос "Севилья - Барселона" (более 20 тыс. поисков)

В центральном матче 25-го тура испанского футбольного чемпионата (Ла Лига) "Барселона" на выезде обыграла "Севилью".

Запрос "Как приручить дракона 3" (более 20 тыс. поисков)

В украинский прокат 21 февраля вышел фильм "Как приручить дракона 3: Скрытый мир", от режиссера Дина ДеБлуа.

Запрос "Шальке - Манчестер Сити" (более 20 тыс. поисков)

Манчестер Сити в меньшинстве вырвал победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Шальке.

Запрос "Жеребкування Ліги Європи" (более 10 тыс. поисков)

22 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.