Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (25.02 - 03.03)

Запрос "Реал Барселона" (более 200 тыс. поисков)
Дважды на этой недели встретились Реал и Барселона. 27 февраля в Мадриде суперклубы провели ответный матч Кубка Испании. 2 марта в рамках матча чемпионата Испании состоялось еще одно Эль-Класико.
Запрос "День ангела Светланы" (более 100 тыс. поисков)
Имя Светлана имеет несколько версий происхождения...
Запрос "С первым днем весны" (более 100 тыс. поисков)
1 марта наступила долгожданная весна.
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Запрос "Десна – Динамо Киев" (более 50 тыс. поисков)
Киевское Динамо обыграло Десну в 20 туре УПЛ.
Запрос "Черноморец – Шахтер Донецк" (более 30 тыс. поисков)
Марлос принес "Шахтеру"победу над "Черноморцем" в чемпионате Украины.
Запрос "Порошенко в Запорожье" (более 20 тыс. поисков)
Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Запорожье в среду, 27 февраля, в толпе снял шапку с девушки.
Запрос "Зайцева" (более 20 тыс. поисков)
Виновники жуткого ДТП в Харькове 21 октября 2017 года 26 февраля 2019 года получили приговор суда.
Запрос "KAZKA" (более 15 тыс. поисков)
Группа KAZKA отказалась от предложения НОТУ представить Украину на Евровидении-2019.
Запрос "Пакистан" (более 10 тыс. поисков)
Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство в приграничных областях для транзита международных рейсов.
Запрос "Импичмент" (более 10 тыс. поисков)
Лидер партии "ВО "Батькивщина", кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента президента Украины.