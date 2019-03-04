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Понедельник, 04.03.2019
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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (25.02 - 03.03)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (25.02 - 03.03)
14:16 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 25 февраля по 3 марта 2019 года.

Запрос "Реал Барселона" (более 200 тыс. поисков)

Дважды на этой недели встретились Реал и Барселона.  27 февраля в Мадриде суперклубы провели ответный матч Кубка Испании. 2 марта в рамках матча чемпионата Испании состоялось еще одно Эль-Класико.

Запрос "День ангела Светланы" (более 100 тыс. поисков)

Имя Светлана имеет несколько версий происхождения...

Запрос "С первым днем весны" (более 100 тыс. поисков)

1 марта наступила долгожданная весна.

Фото: pixabay

Запрос "Десна – Динамо Киев" (более 50 тыс. поисков)

Киевское Динамо обыграло Десну в 20 туре УПЛ.

Запрос "Черноморец – Шахтер Донецк" (более 30 тыс. поисков)

Марлос принес "Шахтеру"победу над "Черноморцем" в чемпионате Украины.

Запрос "Порошенко в Запорожье" (более 20 тыс. поисков)

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Запорожье в среду, 27 февраля, в толпе снял шапку с девушки.

Запрос "Зайцева" (более 20 тыс. поисков)

Виновники жуткого ДТП в Харькове 21 октября 2017 года 26 февраля 2019 года получили приговор суда.

Запрос "KAZKA" (более 15 тыс. поисков)

Группа KAZKA отказалась от предложения НОТУ представить Украину на Евровидении-2019.

Запрос "Пакистан" (более 10 тыс. поисков)

Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство в приграничных областях для транзита международных рейсов.

Запрос "Импичмент" (более 10 тыс. поисков)

Лидер партии "ВО "Батькивщина", кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента президента Украины.

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Все по теме:

Пакистан, Импичмент, Петр Порошенко, Реал - Барселона, Google Поиск, Google Тренды, KAZKA, Google тренды недели, С первым днем весны, Десна - Динамо Киев, Черноморец – Шахтер Донецк, День ангела Светланы.
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