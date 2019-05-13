Итоги 12 мая: Церковный раскол и открытие Евровидения в Тель-Авиве

Новости Украины: Команда избранного президентом Владимира Зеленского запустила видеопетицию о роспуске Верховной Рады. Глава ПЦУ заявил о возможном объединении с греко-католиками.Филарет допустил церковный раскол в Украине. В Израиле стартовало Евровидение-2019. Авто редактора телеканала TVI сожгли в Киеве. День матери в Украине: кто и как поздравляет своих мамочек. Такими были главные новости воскресенье, 12 мая, в Украине и мире.

Видеопетиция о роспуске парламента

Команда избранного президентом Владимира Зеленского запустила видеопетицию о роспуске украинского парламента. Чтобы эту петицию рассмотрел новоизбранный глава государства, видео должно набрать миллион просмотров.

"Мы спросили у людей на улице, что они думают о роспуске Верховной Рады. А сейчас спрашиваем вас – оставить или распустить? Напоминаем, что после миллиона просмотров новоизбранный президент обратит внимание на этот вопрос в первую очередь",– говорится в описании к видео, опубликованном на YouTube-канале "Зе!Президент."

На кадрах лидер команды-участницы "Лиги смеха" "Заинька" Руслан Ханумак в центре Киева расспрашивает у прохожих, нужно ли распускать парламент. В ролике собраны ответы всех людей, которые высказались за такую инициативу.

"Если вы поддерживаете роспуск Рады – ставим лайк, если не поддерживаете – ставим дизлайк. Это большая ответственность, которую мы должны выгрузить на наши плечи. И мы это сделаем", – сказал в конце видео Ханумак.

День матери в Украине

В Украине День матери отмечают во второе воскресенье мая. В этом году праздник пришелся на 12 мая. С Днем матери своих самых родных, кроме рядовых украинцев, поздравили нынешние и будущие руководители государства, политики, звезды эстрады и спортсмены.

Кроме того, 12 мая в Киеве прошло ежегодное шествие матерей. Оно призвано привлечь внимание к проблемам женщин с непростой судьбой: многодетным матерям, матерям онкобольных детей, а также матерям героев Небесной сотни и погибших на войне.

У День Матері відбулись урочисті заходи влаштовані задля вшанування пам’яті полеглих Героїв та подяки їхнім матерям.

Ввідбулось покладання квітів до «Народної стіни пам’яті» зі світлинами захисників України, які загинули під час російсько-української війниhttps://t.co/ymPAjkhW8n pic.twitter.com/pC2TJMoMaS — Міністерство у справах ветеранів (@mva_gov_ua) 12 мая 2019 г.

Участники шествия собирались на Михайловской площади в 9:00. Там у стены памяти зажигали лампадки, а матери погибших героев оставляли имена сыновей на 15-метровом флаге.

Все эти женщины считают своих детей героями, однако о себе гораздо более скромного мнения. По их словам, они просто смогли стать тем прочным фундаментом, на котором появились такие незаурядные и сознательные люди.

Авто редактора TVI сожгли

Автомобиль главного редактора телеканала TVI, политолога из Крыма Владимира Егорова, сожгли в ночь на 12 мая в Киеве под домом, где он живет. Мужчина предполагает, что авто подожгли в 4:30, пока все спали. Соседи именно в то время слышали характерный хлопок.

К счастью, никто из людей не пострадал, однако авто уже невозможно восстановить. Егоров убежден, что этот инцидент связан с его профессиональной деятельностью.

"Подло, исподтишка, не по-мужски. Пожарные и полиция свою работу сделали. Спасибо, что приехали оперативно",– написал журналист в своем Facebook.

В комментариях он добавил, что в последнее время угрозы ему не поступали, однако у него есть предположения, кто все же мог пойти на такой поступок. По предварительным данным спасателей, возгорание началось изнутри автомобиля. Полиция уже открыла уголовное производство по факту поджога авто. Дело будут расследовать как умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Глава ПЦУ заявил о возможном объединении с греко-католиками

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не исключил возможности объединения ПЦУ и Украинской греко-католической церкви.

"В целом многие стремятся и говорят о том, что эти церкви должны в будущем объединиться. Но для того чтобы объединиться, надо прийти к диалогу. Сейчас мы тесно сотрудничаем. Мы совместно воплощаем определенные проекты, участвуем в совместных мероприятиях", - отметил он.

"На встрече с Блаженнейшим Святославом мы говорили о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. В этом сотрудничестве мы придем к диалогу, а уже диалог определит, сможем ли мы объединиться. Теоретически это в будущем возможно. Но это зависит от того, как мы будем сотрудничать, поддерживать эти дружеские отношения, стремиться к этому единству. В будущем все православные должны объединиться в единой церкви", - подчеркнул митрополит Епифаний.

Филарет допустил церковный раскол в Украине

Почетный патриарх УПЦ КП Филарет допустил раскол в православной церкви и заявил, что уполномочен созывать собор.

Также он заверил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата до сих пор существует и наступит время ее признания.

"Он (Киевский патриархат – Ред.) есть. Его не нужно возвращать. Он существует. Есть патриарх? Коль есть патриарх, значит, есть и патриархат. Есть Киевская патриархия. Потому возвращать патриархат не нужно. Он есть и должен быть… И будет патриархат. Причем, не только будет непризнанным. Придет время, когда будет признан", - сказал в прошлом глава УПЦ (КП).

На вопрос, допускает ли он разделение ПЦУ, почетный патриарх Филарет заявил: "Допускаю. Но мы создадим единую церковь".

В Северной Македонии состоялась инаугурация президента

Новоизбранный президент Северной Македонии Стево Пендаровски принял присягу, вступая в должность. Он победил во втором туре президентских выборов в минувшее воскресенье.

Новый президент Северной Македонии подчеркнул, что важнейшими приоритетами во внутренней политике для него будут обеспечение высокого уровня экономического роста, а также нулевая толерантность к коррупции, кумовству во власти и преступности.

Пендаровский заверил, что станет президентом всех граждан страны, первым протянет руку сотрудничества оппозиции, а также создаст благоприятные условия для работы свободных СМИ и активного взаимодействия с гражданским обществом.

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Абордажные группы 73 морского центра специального назначения Командования сил специальных операций ВСУ отработали захват судов в открытом море.

Во время тренировок захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем из различных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах.

"В трюмах и на палубе задержано и уничтожено условного противника в условиях ближнего боя", - говорится в заметке.

В Израиле стартовало Евровидение-2019

В Тель-Авиве состоялась церемония открытия Евровидения-2019.

В этом году 64-й песенный конкурс "Евровидение" стартовал в Тель-Авиве. Первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй – 16 мая. Финал, в котором определится победитель "Евровидения 2019", – 18 мая. В прошлом году победительницей стала израильтянка, Нетта Барзилай. Песенный конкурс проходил в Португалии.

На красной дорожке церемонии постепенно появлялись все победители национальных отборов Евровидения 2019, а также участники прошлых годов. На церемонии появились все участники Евровидения 2019 в Тель-Авиве, а это - 41 артист.

Событие прошло на большой сцене Израильского центра торговых ярмарок и выставок.