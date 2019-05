Итоги 25 мая: Трибунал по морякам, открытие "моста Кличко" и Каннский кинофестиваль

Новости Украины: Международный трибунал ООН обязал Россию отпустить из плена украинских моряков и отдать захваченные корабли. Петиция об освобождении Богдана с должности главы Администрации президента набрала необходимое количество голосов. Взрывы в Таиланде и Лионе. В Киеве состоялось торжественное открытие пешеходно-велосипедного моста. В Каннах назвали лауреата Золотой пальмовой ветви. Такими были главные новости 25 мая в Украине и мире.

Решение Международного трибунала ООН

Международный трибунал ООН вынес решение относительно украинских моряков, которых РФ незаконно захватила на море в ноябре 2018 года. Так, трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно отпустить 24 пленных украинцев из плена, а также отдать 3 захваченных корабля.

Решение трибунала объявил его председатель южнокореец Пак Чжин Хьон. В нем, в частности говорится, что дальнейшее содержание украинских моряков вызывает беспокойство в "гуманитарном контексте" и существует реальная угроза нанесения непоправимого вреда правам Украины.

"Суд считает необходимым требовать от России немедленно освободить три задержанных украинских корабля "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", а также 24 задержанных моряка, и позволить им вернуться в Украину",– отметил он.

Почитайте мляву і беззубу заяву МЗС РФ щодо рішення Міжнародного Трибуналу з морського права, і зрозумієте масштаб нашої сьогоднішньої перемоги. Росія має повернути кораблі, а головне - звільнити наших моряків. P.S. А так виглядає просте дипломатичне щастя. Вітаю, колеги pic.twitter.com/JAZGAFyxhW — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 мая 2019 г.

За такое решение проголосовали 19 судей, против был один – российский судья Роман Колодкин.

В российском МИД мгновенно отреагировали на такое решение международного трибунала ООН. Там заявили, что трибунал вообще не имел права рассматривать это дело Трибунал ООН приказал освободить украинских моряков: реакция России . Заявление России глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин назвал "беззубым и вялым".

Петиция об увольнении Богдана

По состоянию на 25 мая петиция с требованием уволить Андрея Богдана с должности главы Администрации президента набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Ее зарегистрировали на сайте главы государства 23 мая, а уже за 2 дня петиция набрала более 25 тысяч голосов.

Автор петиции Андрей Качор напомнил, что в 2010-2011 и в 2013-2014 годах Богдан работал на должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в правительстве премьера Николая Азарова. В 2014 году Богдан уволился с должности по собственному желанию.

Согласно закону "Об очищении власти", в течение 10 лет (то есть до 2024 года) должности, которые подлежат люстрации, не могут занимать те, кто занимал не менее 1 года должность в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года и не был уволен в этот период по собственному желанию. В частности в законе указана должность, которую занимал Богдан, – правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики.

"Соответственно Богдан Андрей Иосифович в целом был более года в указанной должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики (18,5 месяцев), а также не уволился по собственному желанию в указанный период",– отметил автор петиции.

Кроме того, должность главы Администрации президента подпадает под люстрацию, свидетельствует вторая статья Закона "Об очищении власти".

Действительно ли Богдан подпадает под закон о люстрации и какие еще аргументы приводит автор петиции – читайте здесь Петиция об увольнении Богдана с должности главы АП набрала необходимые голоса .

Взрывы в Таиланде и Лионе

В центре французского Лиона прогремел взрыв. К счастью, без жертв. Однако, в результате инцидента 13 человек получили ранения, среди них – ребенок. 11 человек госпитализировали.

Взрыв произошел во втором округе Лиона, на пешеходной улице Виктора Гюго рядом с главной городской площадью Белькур.

Вероятнее всего, взорвалась бомба в пакете. Она была начинена гвоздями и болтами. По неподтвержденным данным, за 2 минуты до взрыва на месте инцидента пакет оставил мужчина на велосипеде. Так, полиция ищет мужчину в возрасте 30-35 лет. Он был в темных очках, черном свитере и светлых шортах.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже назвал взрыв в Лионе терактом.

Тем временем в Таиланде взрыв произошел в порту Лаем Чабанг. В результате него вспыхнул масштабный пожар на грузовом судне. К счастью, тоже без жертв, но по меньшей мере 130 человек – травмированы. Взрыв произошел на южнокорейском судне KMTC Hongkong. По предварительным данным, взорвался груз с химическим гипохлоритом кальция. Более 40 человек доставили в больницы с ожогами и раздражением глаз.

#Noticetotrade : Class 6.1 Chemical Exploded!!

Several port workers were injured and local people were evacuated following an explosion in a container on a ship at #LaemChabangPort in Chon Buri, Thailand Sri Racha district on Saturday morning. pic.twitter.com/3FLzvOUsl2 — Trade Expeditors USA (@teuinc) 25 мая 2019 г.

Врач местной больницы Виттхая Чокчайпайсарн рассказал, что большинство пострадавших являются работниками порта и имеют ожоги кожи лица, рук и ног.

Открытие "моста Кличко" в Киеве

В Киеве состоялось торжественное открытие пешеходно-велосипедного моста. Он соединяет два холма фактически в центре столицы – Владимирскую горку и Крещатый парк. Поскольку мост является инициативой киевского городского головы Виталия Кличко, жители столицы окрестили его "мостом Кличко".

Открытие началось в 20:00. На нем присутствовали мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом Владимиром. Первыми по мосту проехали маленькие велосипедисты.

"Стекло моста удерживает нагрузку более 1000 кг на 1 квадратный метр. Вот он выдерживает мой вес, который составляет более 110 килограммов",- сказал мэр Киева и вместе с братом продемонстрировал прочность моста, попрыгав на нем.

Протяженность моста составляет 210 метров, а высота – 22 метра. Его ширина отличается в разных местах – от 6 до 14 метров. На строительство моста потратили более 400 миллионов гривен.

НАТО меняет военную стратегию из-за России

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что впервые за несколько последний десятилетий НАТО намерены изменить свою военную стратегию.

Столтенберг объяснил такое решение “ядерной угрозой” со стороны России и “новыми вызовами” на востоке и юге.

По его словам, новая военная концепция требуется для того, чтобы добиться “полной защищенности” и обеспечить стабильность в будущем. Сила НАТО заключается в умении меняться в случае необходимости, заключил генсек.

Большая вода Закарпатье

В Ивано-Франковской области остаются подтопленными 27 дворохозяйств в пяти населенных пунктах, в Закарпатской области – 153, сообщила пресс-служба ГСЧС в субботу.

Для ликвидации последствий паводка на Закарпатье нужно около 100 миллионов гривен, сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас.Точная сумма убытков будет озвучена через несколько недель.

Сегодня на Закарпатье остаются подтопленными около сотни дворов. Ситуация в подтопленных районах постепенно стабилизируется.

В Каннах назвали лауреата Золотой пальмовой ветви

Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо Паразиты. Картина рассказывает историю находчивой безработной семьи, которая решает исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи.

Список всех победителей Каннского кинофестиваля 2019

"Золотая пальмовая ветвь": "Паразиты" Пон Джун Хо

Гран-при: "Атлантика" Мати Диоп

Приз жюри: "Отверженные" Ледж ли; "Bacurau" Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles

Лучшая женская роль: Эмили Бичем "Маленький Джо"

Лучшая мужская роль: Антонио Бандерас "Боль и слава"

Лучший режиссер: Братья Дарденн "Молодой ахмед"

Лучший сценарий: Селин Скьямма "Портрет молодой женщины в огне"

Специальная награда жюри: "It Must Be Heaven" Elia Suleiman; "Monstruo Dios" Agustina San

Приз "Золотая камера": "Our Mothers" César Díaz

"Золотая пальмовая ветвь" в короткометражном конкурсе: "The Distance Between Us and The Sky" Vasilis Kekatos

"Квир-пальма" (полный метр): "Портрет молодой женщины в огне" Селин Скьямма

"Квир-пальма" (короткометражные фильмы): "The Distance Between Us and The Sky" Vasilis Kekatos