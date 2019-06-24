Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.06 - 23.06)

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 17 по 23 июня 2019 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google (17.06.2019 - 23.06.2019). Также, предлагаем список топ-запросов по персонам, фильмам, сериалам, тв-шоу.

ТОП-ЗАПРОСЫ ЗА НЕДЕЛЮ

1. Дарина Лукьяненко

11-летняя Дарья Лукьяненко 13 июня исчезла по дороге из дома в танцевальный кружок. К ее поискам приобщались жители села, волонтеры, полицейские, военнослужащие Нацгвардии, работники ГСЧС.

Были привлечены кинологи, водолазы, авиация. Вечером 19 июня тело девочки было найдено в одном из домовладений Ивановки. Владельца дома подозревают в изнасиловании и убийстве.

2. День летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния – самый длинный день в году, он продлится 17 часов и 33 минуты.

В году есть два особенных дня – один выпадает на 21 декабря, второй – на 21 июня. Это – дни солнцестояния, в случае с 21 июня – летнего. Днем летнего солнцестояния называют момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение. То есть наша планета максимально разворачивается Северным полушарием к Солнцу.

3. Укрзалізниця квиток онлайн

В летний период увеличился ажиотаж вокруг билетов, особо в южном направлении. Поэтому, много пользователей Google задаются вопросом с поиском билетов онлайн.

Также, украинский железнодорожный оператор пассажирских перевозок «Укрзализныця» запускает дополнительный купейный вагон, курсирующий в составе белорусского поезда №451\452 Минск Варна по направлению на болгарские курорты Черного моря.

4. Дмитро Тимчук

19 июня в Киеве погиб один из координаторов и основателей группы "Информационный сопротивление", народный депутат и подполковник запаса Вооруженных сил Украины, военный журналист Дмитрий Тымчук.

В полиции сообщили, что рассматривают несколько версий гибели депутата: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

По факту гибели Тымчука открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

5. Серіал Чорнобиль

Мини-сериал «Чернобыль» от каналов HBO и Sky, взявший на себя ответственность досконально показать события самой ужасной катастрофы в истории атомной энергетики, не подвёл.

Во всём мире, а так же в странах бывшего СНГ сериал оценили очень высоко, в том числе за проработанность деталей, передачу атмосферы тех времён и точность в фактологической части самой трагедии. Так ли это на самом деле?

6. Маникюр 2019 лето

7. Охрана отмена

Громкая песня, которая взорвала все украинские музыкальные сервисы и одна из немногих в Украине, стала настоящим трендом в сети.

На нее уже создано немало каверов, среди которых – и перепев гуцульской певицы Бабы Доцьки.

8. Музика 2019

Украинская группа "Время и Стекло" выпустила свежий трек Balensiaga из грядущего альбома VISLOVO.

Это уже второй новый трек группы на этой неделе, названный поклонниками потенциальным хитом этого лета.

Премьера трека состоялась 21 июня на официальном канале группы в YouTube.

9. Марш рівності 2019

Организованный ЛГБТ-сообществом "Марш равенства" под лозунгом "Свобода. Единство. Борьба" в Киеве финишировал у здания Киевпроекта на ул. Б.Хмельницкого в центре города. Участники марша прошли шествием по согласованному маршруту, которое продлилось около часа.

Периодически противники марша пытались прорваться в колонну, но правоохранители их оттесняли. Также, среди участников ходы встречались противники КиевПрайда, которые периодически провоцировали конфликтные ситуации.

10. Легасов

Главный герой "Чернобыля", Джаред Харрис, рассказал о работе над ролью Легасова и реалистичности сериала.

Как отметил актер, по его мнению, в реальной жизни у него могло бы быть больше свободы, чем они показали в сериале, но то, что ученый был довольно мудрым человеком – они передали и в эпизодах.

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

1. Дарина Лукьяненко

2. Дмитро Тимчук

3. Валерий Легасов

4. Макс Корж

5. Борис Щербина

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

1. Джон Уик 3

2. История игрушек 4

3. Мстители: Финал

4. Люди в черном. Интернэшнл

5. Секреты домашних животных 2

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

1. Чорнобиль

2. Большая маленькая ложь

3. Ривердейл

4. Полицейский с Рублёвки

5. Игра престолов