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Воскресенье, 07.07.2019
Итоги 6 июля: Зеленский во Львове и Ужгороде, новые главы ОГА и резолюция ПА ОБСЕ
Итоги 6 июля: Зеленский во Львове и Ужгороде, новые главы ОГА и резолюция ПА ОБСЕ
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Итоги 6 июля: Зеленский во Львове и Ужгороде, новые главы ОГА и резолюция ПА ОБСЕ

Итоги 6 июля: Зеленский во Львове и Ужгороде, новые главы ОГА и резолюция ПА ОБСЕ
07:10 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Зеленский посетил Львов и Ужгород, где объявил о назначении трех новых глав ОГА. Новые главы региональных отделов СБУ. ПА ПАСЕ приняла "крымскую резолюцию". Партию Саакашвили не отстранили от выборов. "Слуга народа" обжалует решение суда о пережеребьевке. Вишневского назначили командующим силами логистики ВСУ.

Зеленский назначил трех глав ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового главу Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского.

Представление состоялось во Львовском национальном университете имени Ивана Франко во время рабочей поездки Зеленского на Львовщину.

Указ о назначении Мальского председателем Львовской ОГА Президент подписал 5 июля.

Что касается другого из кандидатов на пост главы Львовской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля, то его в команде Зеленского видят в качестве главы Ивано-Франковской ОГА.

"Мы видим его главой Ивано-Франковской области… Мы решили, но еще нет указа", - сказал Зеленский. 

Помимо этого Зеленский назначил Игоря Бондаренко главой Закарпатской областной государственной администрации.

Также Зеленский пообещал Львовскому городскому голове Андрею Садовому, что СБУ проведет расследование "мусорной блокады" города.

"Поэтому мы и привезли председателя Службы безопасности Украины. Мы хотим услышать конкретные фамилии людей, исполнителей, исполнительной власти, местных властей, которые способствовали этому давлению. Если можно услышать ответы на эти вопросы, то мы займемся этими людьми", - сказал президент.

Встреча Зеленского с главами таможен

Президент в Ужгороде встретился с главами таможен и выразил недовольство их работой

"Страна точно будет другой. Мы точно понимаем, что нам нужен сейчас один месяц. Я хочу предупредить, что ощущение, что у нас новый только Баканов (и.о. руководителя СБУ Иван Баканов - ред.), а остальные правоохранительные органы мы не контролируем, - это ощущение пройдет после выборов в Верховную Раду. Мы никому ничего не оставим - у нас будет своя прокуратура, у нас будут нормальные отношения с Нацполицией. Поверьте мне, мы на это настроены, мы к этому готовы, поэтому я вам всем предлагаю начать работать как нормальные люди, не говорить о маленьких зарплатах, не жаловаться. Есть время, когда можно стать профессионалами и просто работать. Мало денег? Смотрите, будет точно меньше. Не устраивает? Пожалуйста, увольняйтесь сейчас", - сказал Зеленский.

В свою очередь, заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Гончарук подчеркивает, что из-за контрабанды страна превратилась в "мировой хаб" по поставкам нелегальных сигарет через свою территорию в страны Европы.

"Украина превратилась в мировой хаб по поставкам нелегальных сигарет в Европу. Из Китая, ОАЭ – через Одессу, Беларусь, Молдову, с неподконтрольных территорий (Донбасса – Ред.) через Украину, как такую "дикую землю", в Европу идут нелегальные сигареты. Будут ли нас после этого уважать наши европейские коллеги? Вопрос риторический. Вы прекрасно знаете, через какие области идут эти контрабандные потоки. Закарпатская область – не последняя в этом списке", - сказал он. 

Так же он подчеркнул, что ничего "наверх больше заносить не надо", и кардинально улучшить работу соответствующих органов.

"Объем контрабанды растёт из года в год, а на бумагах всё хорошо. Это главные вопросы, которые нас сегодня интересуют. Мы приехали сюда сегодня и один из сигналов, который все вместе хотим до вас донести, что наверх больше заносить не надо, закончилось", - сказал Гончарук.

Новые люди в СБУ

во время рабочей поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львовскую и Закарпатскую области исполняющий обязанности руководителя Службы безопасности Украины Иван Баканов представил новых руководителей региональных управлений СБУ.

Так на Львовщине новым начальник областного управления спецслужбы  стал Александр Бондарук, а на Закарпатье - Иван Рудницкий.

"Крымская" резолюция ОБСЕ

Резолюция Комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по милитаризации Российской Федерацией временно оккупированных Крыма и Севастополя, Черного и Азовского морей, несмотря на сопротивление представителей РФ, одобрена.

Об этом сообщил народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров.

Резолюцию поддержали 54 члена комитета, против - 6, воздержались - 6.

В тексте резолюции требуется "обеспечить деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, вывести Вооруженные силы РФ с украинской территории" и содержится призыв к полному выполнению Минских договоренностей. 

Саакашвили все же идет в Раду

Шестой апелляционный административный суд в субботу отказал в удовлетворении иска Партии пенсионеров Украины к ЦИК о правомерности регистрации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили кандидатом в народные депутаты по списку партии "Рух новых сил".

"Суд решил: в удовлетворении административного иска Партии пенсионеров Украины к Центральной избирательной комиссии (третье лицо – партия Михаила Саакашвили "Рух новых сил") о признании противоправным и отмене постановления (о регистрации Саакашвили - ред)…отказать полностью", - говорится в решении суда. 

Суд также постановил взыскать с Партии пенсионеров Украины судебный сбор за подачу административного иска в сумме 1921 грн.

Апелляция "Слуги народа" по пережеребьевке

Партия "Слуга народа" подала в Кассационный суд апелляцию на судебное решение, согласно которому ЦИК обязана провести повторную жеребьевку и изменить номера, под которыми партии расположены в избирательных бюллетенях.

Внеочередные парламентские выборы в Украине запланированы на 21 июля.

В ЦИК утверждают, что в случае, если Центризбирком будет вынужден провести повторную жеребьевку политических партий, избирательные бюллетени в общегосударственном избирательном округе могут не успеть напечатать и доставить избирательным комиссиям на местах.

Вишневского назначили командующим силами логистики ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак во время рабочей поездки в Одесскую область назначил нового командующего сил логистики ВС Украины генерал-лейтенанта Олега Вишневского.

Олег Вишневский с августа 2004 года был начальником штаба — первым заместителем командира 30-й отдельной механизированной бригады. Был первым заместителем начальника Вооружения Вооруженных Сил Украины.

С ноября 2017 года — командующий войск оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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Все по теме:

ПАСЕ, Львовская область, СБУ, Закарпатская область, Владимир Зеленский, Маркиян Мальский, Михеил Саакашвили, "Слуга народа", Олег Вишневский.
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