Скачать
Понедельник, 08.07.2019
Итоги 7 июля: День ВМС, Зеленский в Луганской области, захват заложников в Одессе и еще две резолюции ПА ОБСЕ
Итоги 7 июля: День ВМС, Зеленский в Луганской области, захват заложников в Одессе и еще две резолюции ПА ОБСЕ
Премьер Израиля призвал страны ЕС усилить санкции против Ирана
Премьер Израиля призвал страны ЕС усилить санкции против Ирана
Сборная Бразилии обыграла Перу в финале Кубка Америки-2019
Сборная Бразилии обыграла Перу в финале Кубка Америки-2019
Лечим простуду: от каких продуктов стоит отказаться
Лечим простуду: от каких продуктов стоит отказаться

Итоги 7 июля: День ВМС, Зеленский в Луганской области, захват заложников в Одессе и еще две резолюции ПА ОБСЕ

Итоги 7 июля: День ВМС, Зеленский в Луганской области, захват заложников в Одессе и еще две резолюции ПА ОБСЕ
07:14 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Празднования Дня ВМС. Зеленский и Туск посетили Станицу Луганскую. Спецоперация в Одессе. Резолюции ОБСЕ. Иран пошел на нарушение СВПД. Санду анонсировала визит в Киев.

День ВМС ВСУ

В Украине 7 июля отмечался день Военно-морских сил ВСУ. 

С праздником украинских военнослужащих поздравил Министр обороны Украины Степан Полторак.

"Приветствую страну с днем Военно-морских сил ВС Украины! Спасибо военным морякам, которые бесстрашно защищают интересы Украины, постоянно повышая свое мастерство и профессионализм", - говорится в сообщении, на официальной странице Полторака в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Министр поблагодарил военных моряков за плодотворную работу.

На морском вокзале Одессы сегодня состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня ВМС Вооруженных сил Украины и проведения украинско-американских учений Sea Breeze — 2019.

В торжествах приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Украины Степан Полторак.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Военно-морские силы Украины должны быть сильными и современно оснащенными, и на пути их укрепления Украина ощущает значительную поддержку международных партнеров.

"Уважаемые воины, наша общая цель – это сильные, оснащенные современными кораблями, вооружением и техникой Военно-морские силы Украины. На этом пути мы ощущаем значительную поддержку со стороны наших международных друзей и партнеров, которые сегодня стоят с вами в одном строю", - сказал он 

Президент Украины также отметил вклад украинских моряков в защиту территориальной целостности страны.

"Украинские моряки ежедневно, мужественно и героически, защищают наши морские границы, нашу с вами свободу и независимость. Часто, к сожалению, слишком высокой ценой, ценой собственной жизни", - добавил он.

Также Зеленский присвоил 36 отдельной бригаде морской пехоты Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского".

Более подробно о ходе празднования Дня ВМС можно узнать здесь.

Зеленский в Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в рамках поездки в Луганскую область посетили Станице Луганской и более чем полкилометра прошел дальше нулевой позиции ВСУ вглубь зоны разведения. 

Зеленский и Туск прошли последний пункт ВСУ и дошли до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем ", - сказал Владимир Зеленский.

Также Зеленский и Туск посетили КСП 8-й роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, где заслушали доклад о текущей безопасности в районе проведения операции объединенных сил.

"Войска все разведены. Командиры готовы. "Измены" никакой нет ", - отметил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Накануне посещения Станицы Луганской Зеленский представил нового главу Луганской ОГА.

Освобождение заложников в Одессе

Неизвестный злоумышленник взял в заложники сотрудниц финансового учреждения в Суворовском районе Одессы в воскресенье, полиция ввела в действие спецоперацию "Гром".

К спецоперации привлекли специальные подразделения, в частности "КОРД", который оценив ситуацию, принял решение взять ситуацию под свой контроль и принял соответствующие меры по освобождению женщин и задержанию злоумышленника.

Резолюции ПА ОБСЕ

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии.

Комитет принял резолюцию, в которой Россию призывают отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. 

Также в резолюции обвиняют Россию в аннексии части Грузии.

Помимо этого комитет принял резолюцию об энергетической безопасности в Европе, где упоминаются газопроводы "Северного потока-2" и "Турецкий поток".

В документе резолюции указаны российские проекты, которые признаны потенциальным средством экономического и политического принуждения зависимых от поставок государств.

Уран Ирана

Иранская сторона приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%.

"Сегодня мы отказываемся от некоторых своих обязательств по уровню обогащения (урана - ред.)", - заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи. 

Тем не менее, в правительстве ИРИ надеются, что соглашение по иранскому атому удастся сохранить и принимает усилия к этому.

"Иран надеется сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), однако не любой ценой, и не за счет своих национальных интересов", - сказал заявил представитель правительства ИРИ Али Рабии на пресс-конференции в Тегеране.

 В ЕС уже выразил "высшую степень озабоченности" объявлением Ирана. 

 "Мы призвали Иран не принимать дальнейших мер, которые подрывают ядерную сделку. Мы настоятельно призываем Иран прекратить и обратить вспять всю деятельность, несовместимую с его обязательствами по ядерной программе", - заявила Майя Косьянчич - пресс-секретарь главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Великобритания считает, что Иран, объявив о повышении уровня обогащения урана, действует в нарушение СВПД.

Премьер Молдовы приедет в Киев

Премьер-министр Молдовы Майя Санду в ближайшее время посетит с официальными визитами Украину и Германию.

По информации Санду, она отправится в Киев 11 июля по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

"Благодарю президента Украины за приглашение и готовность встретиться в столь сжатые сроки. У Молдовы и Украины есть схожие проблемы, в особенности в том, что касается борьбы с коррупцией, построения демократических и функциональных государств, ориентированных на решение проблем граждан", - написала молдавский премьер.

Также Санду 16 июля отправится в Берлин по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Иран, ОБСЕ, Дональд Туск, Владимир Зеленский, Станица-Луганская, День ВМС, Майя Санду, СВПД.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый клип от Артура Пирожкова на песню "Алкоголичка" (Видео)
02 Гороскоп на завтра, 8 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Ивана Купала 2019: табу и запреты наших предков
04 Гройсман: Реванш уже не просто "царапается в дверь", он уже заходит в квартиры украинцев
05 Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Активисты проведут протест под зданием NewsOne
Активисты проведут протест под зданием NewsOne
В Афганистане боевики взорвали авто, 6 погибших
В Афганистане боевики взорвали авто, 6 погибших
На Донбассе боевики ранили мирного жителя
На Донбассе боевики ранили мирного жителя
Простые рекомендации, которые помогут держать вес под контролем
Простые рекомендации, которые помогут держать вес под контролем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь