Итоги 7 июля: День ВМС, Зеленский в Луганской области, захват заложников в Одессе и еще две резолюции ПА ОБСЕ

Новости Украины: Празднования Дня ВМС. Зеленский и Туск посетили Станицу Луганскую. Спецоперация в Одессе. Резолюции ОБСЕ. Иран пошел на нарушение СВПД. Санду анонсировала визит в Киев.

День ВМС ВСУ

В Украине 7 июля отмечался день Военно-морских сил ВСУ.

С праздником украинских военнослужащих поздравил Министр обороны Украины Степан Полторак.

"Приветствую страну с днем Военно-морских сил ВС Украины! Спасибо военным морякам, которые бесстрашно защищают интересы Украины, постоянно повышая свое мастерство и профессионализм", - говорится в сообщении, на официальной странице Полторака в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Министр поблагодарил военных моряков за плодотворную работу.

На морском вокзале Одессы сегодня состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня ВМС Вооруженных сил Украины и проведения украинско-американских учений Sea Breeze — 2019.

В торжествах приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Украины Степан Полторак.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Военно-морские силы Украины должны быть сильными и современно оснащенными, и на пути их укрепления Украина ощущает значительную поддержку международных партнеров.

"Уважаемые воины, наша общая цель – это сильные, оснащенные современными кораблями, вооружением и техникой Военно-морские силы Украины. На этом пути мы ощущаем значительную поддержку со стороны наших международных друзей и партнеров, которые сегодня стоят с вами в одном строю", - сказал он

Президент Украины также отметил вклад украинских моряков в защиту территориальной целостности страны.

"Украинские моряки ежедневно, мужественно и героически, защищают наши морские границы, нашу с вами свободу и независимость. Часто, к сожалению, слишком высокой ценой, ценой собственной жизни", - добавил он.

Также Зеленский присвоил 36 отдельной бригаде морской пехоты Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Белинского".

Более подробно о ходе празднования Дня ВМС можно узнать здесь.

Зеленский в Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в рамках поездки в Луганскую область посетили Станице Луганской и более чем полкилометра прошел дальше нулевой позиции ВСУ вглубь зоны разведения.

Зеленский и Туск прошли последний пункт ВСУ и дошли до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем ", - сказал Владимир Зеленский.

Также Зеленский и Туск посетили КСП 8-й роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, где заслушали доклад о текущей безопасности в районе проведения операции объединенных сил.

"Войска все разведены. Командиры готовы. "Измены" никакой нет ", - отметил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Накануне посещения Станицы Луганской Зеленский представил нового главу Луганской ОГА.

Освобождение заложников в Одессе

Неизвестный злоумышленник взял в заложники сотрудниц финансового учреждения в Суворовском районе Одессы в воскресенье, полиция ввела в действие спецоперацию "Гром".

К спецоперации привлекли специальные подразделения, в частности "КОРД", который оценив ситуацию, принял решение взять ситуацию под свой контроль и принял соответствующие меры по освобождению женщин и задержанию злоумышленника.

Резолюции ПА ОБСЕ

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии.

Комитет принял резолюцию, в которой Россию призывают отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Также в резолюции обвиняют Россию в аннексии части Грузии.

Помимо этого комитет принял резолюцию об энергетической безопасности в Европе, где упоминаются газопроводы "Северного потока-2" и "Турецкий поток".

В документе резолюции указаны российские проекты, которые признаны потенциальным средством экономического и политического принуждения зависимых от поставок государств.

Уран Ирана

Иранская сторона приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%.

"Сегодня мы отказываемся от некоторых своих обязательств по уровню обогащения (урана - ред.)", - заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

Тем не менее, в правительстве ИРИ надеются, что соглашение по иранскому атому удастся сохранить и принимает усилия к этому.

"Иран надеется сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), однако не любой ценой, и не за счет своих национальных интересов", - сказал заявил представитель правительства ИРИ Али Рабии на пресс-конференции в Тегеране.

В ЕС уже выразил "высшую степень озабоченности" объявлением Ирана.

"Мы призвали Иран не принимать дальнейших мер, которые подрывают ядерную сделку. Мы настоятельно призываем Иран прекратить и обратить вспять всю деятельность, несовместимую с его обязательствами по ядерной программе", - заявила Майя Косьянчич - пресс-секретарь главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Великобритания считает, что Иран, объявив о повышении уровня обогащения урана, действует в нарушение СВПД.

Премьер Молдовы приедет в Киев

Премьер-министр Молдовы Майя Санду в ближайшее время посетит с официальными визитами Украину и Германию.

По информации Санду, она отправится в Киев 11 июля по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

"Благодарю президента Украины за приглашение и готовность встретиться в столь сжатые сроки. У Молдовы и Украины есть схожие проблемы, в особенности в том, что касается борьбы с коррупцией, построения демократических и функциональных государств, ориентированных на решение проблем граждан", - написала молдавский премьер.

Также Санду 16 июля отправится в Берлин по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель.