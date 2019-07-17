Итоги 16 июля: Совбез ООН по Украине, решения КС, главы МВФ и Еврокомиссии

Новости Украины: Языковый закон Украины стал основной темой Совбеза ООН. Конституционный принял логичные решения. Отставка директора МВФ и назначение председателя Еврокомиссии.

Прошел инициированный Россией Совбез ООН по языковому вопросу Украины

Представители ОБСЕ и Организации объединенных наций заявили, что украинский закон о государственном языке вызывает озабоченность и не полностью гарантирует защиту языковых прав национальных меньшинств в Украине.

"Закон о госязыке в его нынешнем виде не обеспечивает достаточную законодательную ясность, не гарантирует защиту языковых прав нацменьшинств. Идеально было бы, если бы языковая политика Украины осуществлялась при полном сохранении прав нацменьшинств, в том числе в языковой сфере", - сказал верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер, выступая на инициированном Россией заседании Совета безопасности ООН во вторник.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснит позицию Украины относительно заседания Совета Безопасности ООН, посвященного украинскому языковому закону. Об этом во время брифинга сказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Вадим Пристайко.

"Россия делает много разных гибридных попыток. Это - лишь одна из них. Наши дипломаты готовы к этому. В Офисе Президента мы вместе с ними изучали те предложения, которые будут объявлены сегодня нашим представителем. Я надеюсь, Президент сегодня еще до заседания прояснит позицию, которая есть, которая наработана", - сказал Пристайко.

"Хочу сразу сказать, что это наше с вами решение - на каком языке мы разговариваем. Никто не имеет права и не должен нам навязывать", - добавил он.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что украинский язык можно предложить для утверждения официальным языком в Организации Объединенных Наций.

Климкин заявил, что сегодня российский представитель с трибуны Совета безопасности ООН в очередной раз собирается рассказывать о притеснениях русского языка в Украине. ”Ну, чтобы понять уровень этих притеснений, достаточно пройтись по центру Киева и своими ушами услышать, как в нашей столице ”зверски” притесняют русский на бытовом уровне”, - отметил Климкин.

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер во вторник в ходе заседания Совбеза ООН приветствовал ряд позитивных событий, связанных с ситуацией на Донбассе, а также заявил о необходимости укрепления этой динамики для урегулирования конфликта на востоке этой страны.

"На основании недавних позитивных событий сейчас необходимо создать динамику, направленную на укрепление доверия и необходимую для урегулирования конфликта", - считает он.

По его словам, в последние несколько дней и недель произошли вселяющие оптимизм события, такие как возобновление работы трехсторонней контактной группы. Он также отметил отвод войск в районе Станицы Луганская. По его мнению, этот прогресс достигнут благодаря действиям украинского президента Владимира Зеленского.

Обсуждение вопроса об украинском языке как государственном в Украине проходит на фоне постоянных попыток России подорвать независимость Украинского государства, заявил заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Россия, которая репрессировала украинский язык и продолжает это делать в оккупированном Крыму, не может указывать Украине, на каком языке говорить и писать.

Председатель Постоянного представительства Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко также назвал Россию ”лицемером, который не видит бревна в собственном глазу”.

Постановления Конституционного Суда

Конституционный суд Украины признал соответствующей Основному закону норму закона "Об образовании", которая регламентирует использование государственного языка в школах для представителей национальных меньшинств, заявляет министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной!!! Надежные источники, которым можно доверять", - написала Гриневич на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Конституционный суд Украины также признал закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" конституционным, соответствующее решение обнародовала пресс-служба суда.

Так, 16 июля 2019 года Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Отставка главы МВФ и назначения председателя Еврокомиссии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард объявила, что уходит с этого поста. Окончательно оно покинет должность 12 сентября, сообщается на сайте МВФ.

Лагард претендует на должность главы Европейского центрального банка. 9 июля министры экономики и финансов стран Евросоюза поддержали рекомендацию Европейского Совета о назначении Лагард.

Депутаты Европарламента проголосовали во вторник в Страсбурге в поддержку Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

"На основании результата голосования кандидат Европейского совета госпожа Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Европейской комиссии", - объявил председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на тесное и плодотворное сотрудничество с новым председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мои искренние поздравления Урсуле фон дер Ляйен в связи с избранием ее в качестве первой женщины-президента Европейской комиссии. Желаю вам больших успехов, с нетерпением жду совместной работы и тесного сотрудничества с вами для дальнейшего развития прочных отношений Украины и ЕС", - написал он в своем Twitter во вторник вечером.