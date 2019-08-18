Главные события 17 августа: Пожар в одесском отеле, ошибка в деле Грымчака и обыски в Институте рака

Новости Украины:Пожар в отеле "Токио Стар". Дело Грымчака. Обыски в Институте рака. Бюджетники на Дне Независимости.

Пожар в одесском отеле

Ночью 17 августа в Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар", погибли 9 человек, еще 10 пострадали. Шестеро из десяти госпитализированных находятся в реанимации.

По факту пожара в гостинице начато уголовное производство.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям планировали в июле проверить одесскую гостиницу "Токио Стар", но представитель ГСЧС не был допущен к проверке из-за смены владельцем права собственности гостиницы.

После смертельного пожара поручено начать масштабные проверки мест отдыха людей по Украине. Такое поручение дал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Отреагировал на происшествие и президент Украины Владимир Зеленский.

"Одесса.«Токио Стар». Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них - в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец. Ответят не только непосредственные виновники пожара. Ответит Вадим Черный, владелец так называемого отеля", - говорится в сообщении.

В Одессе 18 августа объявлено днем траура. На зданиях исполнительных органов и коммунальных предприятий Одесского городского совета, учреждений и организаций города будет приспущен Государственный флаг Украины и флаг Одессы. На приспущенных флагах будут траурные ленты.

Дело Грымчака

Судья Деснянского районного суда Чернигова, объявила избрания меры пресечения не Юрию Николаевичу Грымчаку, а Юрию Михайловичу.

"Мера пресечения избрали Юрию Михайловичу Грымчаку, а у нас Николаевич", — сообщила адвокат Грымчака Татьяна Матяш.

Также, она опубликовала текст постановления пресечения Грымчаку, где указано не его отчество.

В то же время задержанному вместе с Грымчаком Игорю Овдиенко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 4 млн грн.

Коррупционная схема в Институте рака

В Киеве разоблачили группу врачей в коррупционной схеме назначения и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных граждан.

"Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды у граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака", - отмечается в соообщении полиции.

На этот факт уже отреагировали в Минздраве.

"Позиция Минздрава Украины остается неизменной: любые злоупотребления, мошенничества и спекуляции на здоровье и жизни пациентов являются недопустимыми. Министерство готово к сотрудничеству, чтобы виновные понесли справедливое наказание и подобная практика не распространялась в медицинских учреждениях", - отмечается в сообщении.

В ОПУ опровергли слухи о бюджетниках на мероприятиях по случаю Дня Независимости

Участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины 24 августа является добровольным.

"Информация о том, что Офис президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности", - говорится в разъяснении ОП об участии в официальных мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины, опубликованном в его Telegram-канале в субботу.